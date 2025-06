Ranking Atp, Musetti tra i primi 5 al mondo: cosa succede

Lo splendido momento di Lorenzo Musetti sta portando il tennista azzurro a raggiungere vette mai viste prima nella classifica mondiale.

Non tende assolutamente a placarsi il magic moment che sta vivendo Lorenzo Musetti. Il talentuoso tennista italiano continua ad incantare con il suo gioco ricco di tecnica e colpi ad effetto. Ieri al Roland Garros ha superato l’ennesimo ostacolo delicato, battendo ai quarti di finale lo statunitense Frances Tiafoe.

La terra rossa di Parigi sta confermando tutte le qualità già viste precedentemente in Musetti, ma stavolta con un pizzico di continuità e di tenacia in più. Non a caso il fuoriclasse nativo di Carrara è alla terza semifinale consecutiva, dopo quelle raggiunte agli Internazionali di Roma e agli Open di Madrid. Il problema è che ritroverà nel prossimo turno un vero e proprio fenomeno come Carlos Alcaraz.

I risultati eccellenti sulla terra stanno premiando il cammino di Musetti anche nella classifica generale. Prima dell’inizio del Roland Garros il tennista azzurro era all’ottavo posto del ranking ATP, mentre ora sta scalando in maniera repentina la stessa graduatoria. Grazie ad alcuni incastri che possono verificarsi in questa settimana, il ‘Muso’ può sognare in grande.

Musetti, che scalata nel ranking: dopo il Roland Garros può avvicinare la top 3

La vittoria contro Tiafoe e la qualificazione alle semifinali del Roland Garros proiettano Lorenzo Musetti sicuramente fino al 6° posto del ranking ATP. L’azzurro si è lasciato alle spalle gli americani Tommy Paul e Taylor Fritz, entrambi già eliminati dalla competizione parigina.

Ma non è finita qui. Perché qualora Novak Djokovic dovesse essere sconfitto questa sera nel quarto di finale contro il tedesco Alexander Zverev, allora il serbo perderebbe punti proprio in favore di Musetti, che andrebbe a toccare la quinta posizione, superando una leggenda vivente di questo sport.

Infine un accesso in finale, con l’ipotesi di un’impresa ai danni di Alcaraz, porterebbe Musetti al quarto posto generale, diventando di fatto il terzo tennista italiano a raggiungere questo piazzamento ATP nella storia, dopo Jannik Sinner ed Adriano Panatta. Il toscano sogna in grande, anche se ci vorrà un incastro pazzesco per permettergli di guardare da vicino la top 3.

A livello di punti invece diventa al momento impossibile puntare ad un aggancio dei primi tre posto del ranking. Sinner, Alcaraz e Zverev sono troppo distanti e dunque Musetti dovrà accontentarsi di raggiungere il primo gradino disponibile. Un’ascesa pazzesca che non può che far bene al nostro movimento tennistico ed allo sport italiano in generale.