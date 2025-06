La Banca Centrale Europea ha evidenziato che le prospettive di crescita economica dell’area euro sono influenzate negativamente dalle tensioni commerciali e dall’incertezza globale, ma permangono i presupposti per un rafforzamento del PIL.

L’introduzione di dazi più elevati del 10% attuale avrebbe un impatto negativo su esportazioni e investimenti e, in misura minore, sui consumi dell’area. Tuttavia i nuovi stanziamenti pubblici per le infrastrutture a difesa, in particolare la Germania, dovrebbero stipolare la domanda interna a partire dal 2026.

Apro una parentesi, questi pazzi dell’Unione Europea per 20 anni, 25 anni, 30 anni ci hanno detto che non si poteva toccare il bilancio per la sanità, per le pensioni, per creare posti di lavoro, per sostenere le imprese, per agevolazioni pubbliche, ma adesso che la Germania non riesce più a vendere le automobili (e così produce i carri armati), allora le deroghe si possono fare. Questo è il modo di leggere i giornali.

Punti focali quindi sono le continue tensioni, le incertezze globali e qui gli investimenti pubblici in infrastrutture e nella politica della difesa e della sicurezza, riferisce AdnKronos, sarebbero visti come un fattore di stimolo economico: cioè sono pazzi. Questi dicono che gli investimenti nella difesa sono quello che rilancia l’economia.

Io faccio fatica a commentare queste cose, perché è un po’ come durante il fascismo: diventavano tutti fascisti e tutti dicevano che era giusta quella roba lì.

Adesso siamo di nuovo alla follia. Qui ci dicono che investire nella difesa invece che nella diplomazia e nella pace serve per creare l’economia e io da economista faccio fatica a commentare una roba del genere. Immagino che molti altri economisti siano d’accordo con questi pazzi, altrimenti non farebbero carriera nei posti giusti.

Capito? Quali pensioni, quale sanità, quali diritti dei lavoratori? Per riprenderci si deve investire nelle armi!

Non ho parole.

Malvezzi Quotidiani, comprendere l’economia umanistica con Valerio Malvezzi