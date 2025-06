No è assolutamente il WC l’oggetto più sporco che abbiamo in casa: lo usiamo quotidianamente e non lo igienizziamo mai abbastanza.

Ogni giorno, sono davvero numerosi gli oggetti che utilizziamo nel nostro quotidiano. Così tanti, da farlo spesso in modo del tutto automatico, senza prestare nemmeno la dovuta attenzione. Il più delle volte, si tratta di oggetti così indispensabili, da non poterne proprio fare a meno, a differenza di altri, che invece non sono poi così importanti come sembrano.

Tuttavia, indipendentemente dalla loro importanza, tutti gli oggetti che andremo ad utilizzare ogni giorno, ovviamente tenderanno ad accumulare sporco, germi e batteri, in alcuni casi, anche cattivi odori che renderanno il tutto poco sicuro e anche poco gradevole. Ecco perché, in ogni caso, sarà estremamente importante pulire tutto con cura e attenzione.

L’oggetto che abbiamo in casa ed è più sporco del WC lo usiamo ogni giorno soprattutto ora che fa caldo

Se dovessimo fare una classifica degli oggetti più sporchi che abbiamo in casa, la prima cosa che ci verrebbe in mente è sicuramente il WC, che in genere in fatto di sporco di certo non scherza. Ebbene, resterete stupiti invece, nel sapere che l’oggetto di casa in assoluto più sporco nn è il water ma è la borraccia termica in cui beviamo praticamente ogni giorno.

Ebbene, a differenza di quello che tutti pensano, è proprio la borraccia ad essere uno tra gli oggetti più sporchi di casa. Infatti, uno studio del 2023 della società americana WaterFilterGuru ha, infatti, rivelato che una borraccia riutilizzabile può contenere fino a 20,8 milioni di CFU (unità formante colonia) di batteri. Alcuni di questi microrganismi, inoltre, appartengono alla categoria dei Gram-negativi o sono bacilli, entrambi associati a infezioni intestinali e urinarie, potenzialmente dannose per la salute.

Per evitare quindi, rischi anche piuttosto seri, sarà molto importante disinfettare la borraccia ogni giorno. Per farlo o si andrà ad usare la classica acqua calda e sapone per piatti, oppure acqua e bicarbonato, che aiuta anche a neutralizzare i cattivi odori. Altra cosa importante, non lasciare mai l’acqua al suo interno per più di un giorno. Inoltre, una volta vuota, mai chiuderla con dei residui di acqua, in questo modo si andrà a creare terreno fertile per la proliferazione dei microrganismi citati prima. Quini, per essere sicuri di non correre rischi, lavare sempre la borraccia, cambiare l’acqua ogni giorno e farla asciugare sempre bene.