Paolini crolla nel ranking WTA dopo l’eliminazione al Roland Garros: fan disperati

Una sconfitta che brucia doppiamente quella di Jasmine Paolini al Roland Garros. Ora il tracollo è dietro l’angolo.

Con la vittoria agli Internazionali d’Italia nel torneo singolare femminile aveva alzato l’asticella. Jasmine Paolini era considerata una delle papabili finaliste anche per il Roland Garros, il torneo del Grande Slam che si sta disputando sulla terra rossa di Parigi in queste settimane.

Il sogno dell’azzurra di bissare la finale già raggiunta lo scorso anno (poi persa contro Iga Swiatek) si è interrotto all’improvviso. Durissima ed a tratti anche inaspettata la sconfitta contro l’ucraina Elina Svitolina, visto che nel match disputatosi domenica 1 giugno la Paolini ha dominato per lunghi tratti il gioco, facendosi però rimontare dopo aver conquistato il primo set.

Clamoroso come Jasmine abbia avuto ben tre match point per chiudere la pratica. Errori fatali per la tennista di Bagni di Lucca, che hanno tenuto in vita Svitolina, avversaria talmente esperta e pericolosa da saper ribaltare l’incontro. Un k.o. al quarto turno del Roland Garros che potrebbe pesare in maniera letale anche per il ranking WTA della Paolini.

Ranking WTA, Jasmine Paolini rischia di essere superata da quattro rivali!

Come da regolamento della classifica generale, Jasmine Paolini è destinata a perdere ben 1060 punti in classifica. Poiché non è riuscita a difendere i 1300 conquistati lo scorso anno come finalista del Roland Garros, ottenendone soltanto 240 pari al cammino terminato al quarto turno.

Questo crollo è ammorbidito parzialmente dai punti conquistati per il successo nel singolare degli Internazionali di Roma. Jasmine dunque dovrebbe fermarsi a quota 4805 punti nel ranking WTA, con una proiezione di quarto posto, ovvero il suo attuale piazzamento in classifica. Ma il rischio è quello di perdere posizioni al termine del torneo parigino.

Infatti tutto dipenderà dal cammino che effettueranno al Roland Garros d’ora in avanti le varie Qinwen Zheng, Mirra Andreeva, Madison Keys e Iga Swiatek. Tutte tenniste che le sono alle calcagna nel ranking e che potrebbero scavalcarla nei prossimi giorni. In questo modo la Paolini scenderebbe dal quarto sino all’ottavo posto, restando parte della top 10 ma complicandosi di molto la vita.

La speranza è che la toscana possa fare bene nei prossimi tornei sull’erba, in particolare a Wimbledon, così da mantenere un piazzamento di alto livello e qualificarsi per le WTA Finals di novembre, ovvero il torneo delle otto migliori tenniste della stagione. La situazione di Jasmine Paolini fa capire come è volubile e intransigente il mondo del tennis: la sola sconfitta contro Svitolina rischia infatti di sconvolgere l’intera stagione dell’azzurra.