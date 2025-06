In vista del torneo di Wimbledon Jasmine Paolini sembra dover partire già svantaggiata. Ecco il motivo di questa poca fiducia nell’azzurra.

In questi giorni Jasmine Paolini si sta giocando un posto in finale al torneo WTA di Bad Homburg, una manifestazione molto importante in ambito femminile soprattutto per due motivi. In primis consegna ben 500 punti nel ranking alla tennista vincitrice, ma anche perché si tratta dell’ultimo impegno prima dell’avvio di Wimbledon.

L’intenzione della azzurra è quella di prepararsi al meglio sull’erba per essere al top della forma nel torneo del Grande Slam, che la stessa Jasmine ha letteralmente sfiorato un anno fa. Nell’edizione 2024 del torneo singolare femminile, la Paolini si è fermata soltanto in finale contro la ceca Barbora Krejčíková, andando vicinissima ad un traguardo che nessuna italiana ha mai raggiunto.

Dunque la Paolini ci riproverà quest’anno, nel torneo che prenderà il via ufficialmente da lunedì 30 giugno. Ma non sarà un’impresa facile per lei, anzi, c’è chi la considera quasi impossibilitata a vincere o a raggiungere nuovamente l’atto finale di Wimbledon.

Bookmakers sicuri: la Paolini non è tra le favorite per Wimbledon, ecco su chi puntare

Sono i bookmakers, ovvero le maggiori agenzie di scommesse sportive, a non puntare più di tanto su una possibile vittoria di Jasmine Paolini a Wimbledon. Le quote per l’eventuale trionfo dell’azzurra vanno dai 34 di Bwin ai 21 di Better-Lottomatica e di Eurobet. Insomma, sembra essere rischioso scommettere sulla tennista toscana.

La favorita per la vittoria del torneo singolare femminile, almeno secondo le agenzie, sembra essere l’attuale numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, che in carriera non ha ancora mai trionfato a Wimbledon. La bielorussa ha le quote più basse: 3.50 per Better e 3.75 per Bwin e Eurobet. Insomma, i pronostici sono tutti per la coriacea Sabalenka.

A sorpresa la seconda tennista più quotata è la kazaka Elena Rybakina. Nonostante sia attualmente soltanto all’undicesimo posto del ranking WTA, quest’ultima ha già vinto il titolo a Wimbledon nel 2022 e dunque viene posta come outsider di lusso. Le quote per la sua vittoria vanno dai 5.00 ai 6.00.

Prima di puntare sulla Paolini, i bookmakers sembrano vedere favorite ancora altre rivali sull’erba verde di Wimbledon: come Gauff, Swiatek, Andreeva, Vondrousova e Keys. Addirittura secondo Bwin avrebbe più chance Emma Raducanu della nostra tennista migliore, nonostante la giovane britannica sia letteralmente sparita dalle scene che contano.