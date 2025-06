Ora che è arrivato il caldo a stirare non ci penso proprio: con questi trucchi elimino le pieghe e non sudo

Mi è bastato usare anche solo uno di questi trucchi e finalmente non passo più le ore intere a stirare: adesso il ferro da stiro lo prendo direttamente in inverno.

Con l’arrivo dell’estate e di conseguenza con temperature bollenti, fare le varie faccende domestiche diventa molto più complicato e meno piacevole del solito. Ma la cosa che diventa davvero terribile da fare con il caldo, è quella di dover passare ore intere con il ferro da stiro in mano, per eliminare tutte quelle pieghe da una montagna di indumenti.

Se in inverno ritrovarsi con il ferro da stiro tra le mani può anche essere leggermente piacevole, visto il calore che emana, per lo stesso motivo in estate sarà davvero un problema dover passare anche solo 5 minuti tra fumi e vapori bollenti. L’idea non è sicuramente tra le più allettanti, ma tuttavia, sappiamo benissimo che si tratta di un compito necessario per evitare di andare in giro in modo trascurato e trasandato.

Sono questi i trucchi da provare in estate per non dover stirare mai più: sono tutti geniali

Per quanto si tratti di un compito davvero poco piacevole, sappiamo benissimo che non possiamo di certo esimerci dallo stirare, soprattutto se indossiamo abiti o divise che necessitano di una determinata attenzione. Fortunatamente però, esistono alcuni trucchi geniali perfetti per l’estate e che non faranno (per ora) usare il ferro da stiro.

Ebbene, a differenza di quello che si possa pensare, è possibile usare alcuni semplici trucchetti perfetti per l’estate. Infatti, senza dover accendere il ferro da stiro, riusciranno a far sparire tutte le pieghe in un attimo. Il primo trucco agisce già in asciugatrice, basterà mettere le classiche palline di asciugatura e selezionare il ciclo a bassa temperatura e noterai la differenza. Un altro trucco, è quello di appendere i vestiti nel bagno mentre si fa la doccia, in questo caso, il vapore sprigionato andrà ad agire sulle pieghe facendole distendere.

Altra idea geniale è quella di passare un asciugamano umido sui capi stropicciati, anche in questo caso le pieghe andranno via senza troppi problemi. Infine, asciugacapelli, una tecnica ideale in caso di super emergenza, basterà accenderlo e puntarlo in direzione della piega, ecco che in pochi secondi sparirà del tutto. Con questi semplici trucchetti il ferro da stiro farà ormai parte solo del passato.