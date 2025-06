Come avere strofinacci realmente igienizzati: metterli direttamente in lavatrice non basta e se lo hai fatto, hai sempre rischiato grosso.

Gli strofinacci sono tra i piccoli tessili che in cucina non possono di certo mancare. Nonostante le loro dimensioni non siano così particolarmente notevoli, sono capaci di svolgere tantissime funzioni indispensabili in cucina. Non servono solo per asciugare le mani, ma sono ideali anche per asciugare piatti, posate e bicchieri, per pulire le superfici e anche per prendere pentole, teglie e padelle senza farci scottare.

Ci sono poi anche strofinacci studiati proprio per eliminare la polvere e per la pulizia del bagno, che dovranno essere tenuti ben separati da quelli della cucina. Ovviamente, come tutte le cose che utilizziamo in casa, anche gli strofinacci necessitano di una pulizia accurata, anzi, vista la frequenza con cui si andranno ad usare, dovranno essere lavati molto più spesso di quello che si possa pensare.

Per ottenere strofinacci realmente igienizzati ecco i passaggi da seguire

A differenza di quello che si possa pensare, mettere gli strofinacci direttamente in lavatrice non serve sempre a igienizzare a fondo. Spesso, infatti, c’è dello sporco ‘invisibile’, che avrà bisogno di passaggi specifici per essere rimosso del tutto. Ecco che quindi, sarà importante agire in modo diverso per avere strofinacci realmente igienizzati.

Il primo trucco per igienizzare gli strofinacci prima di metterli in lavatrice è quello di usare sapone di Marsiglia e bicarbonato. In questo caso si andranno a mettere direttamente sugli strofinacci e si strofinerà per bene. Una volta fatto questo e dopo aver risciacquato il tutto, si potranno poi mettere in lavatrice e avviare il classico ciclo di lavaggio.

Se invece si vogliono disinfettare gli strofinacci, allora si potranno immergere in una bacinella con due litri di acqua, a cui vanno aggiunti mezzo bicchiere di alcol e mezzo bicchiere di aceto bianco. Mettere tutto in ammollo per circa 30 minuti, dopodiché strizzare e mettere in lavatrice.

Infine, in caso di sporco particolarmente ostinati, si potrà fare un ammollo in acqua e ammoniaca. Immergere gli strofinacci per almeno 30 minuti, dopodiché andranno strizzati con cura e messi in lavatrice per una pulizia più profonda. Ed ecco come con semplici passaggi, anche gli strofinacci più sporchi torneranno ad essere perfettamente puliti ed igienizzati.