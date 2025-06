Nella giornata di mercoledì 18 giugno Milano sarà in tilt perché numerose strade saranno chiuse e molti bus deviati. Ecco il motivo.

Milano è la città più europea d’Italia: chiunque arrivi qui si sente in una grande capitale d’Europa, cosmopolita, ricca di servizi ed anche leggermente caotica. È normale, perché qui ci abitano tante persone, molte ci arrivano dall’estero mentre tantissimi sono i turisti che la visitano. Milano è la città della moda ma è anche tecnologica e con una grande storia da scoprire.

I cittadini, ma anche chi vive nell’hinterland milanese e i turisti, sanno che possono contare su una ricca rete di trasporti pubblici per i propri spostamenti, se non fosse che a volte anche qui si blocca tutto. Ad esempio mercoledì 18 giugno Milano sarà in tilt perché numerose strade saranno chiuse e molti bus deviati. Ecco il motivo di questo “caos”, che potrebbe provocare non pochi disagi.

Perché Milano sarà in tilt mercoledì 18 giugno

Siamo abituati a pensare a Milano come ad una città smart dove tutto accade velocemente e di fretta. Così, anche spostarsi qui, nell’immaginario collettivo, avviene velocemente. Ma non sempre è cosi… mercoledì 18 giugno ci saranno non pochi disagi non solo per i cittadini ma anche per chi arriverà da fuori.

Infatti Milano sarà letteralmente in tilt e il motivo è semplice ed anche molto piacevole per tante persone: ci sarà il concerto della grande cantante Elisa a San Siro e per l’occasione numerose strade saranno chiuse e molti bus deviati. Tuttavia, chiunque vorrà raggiungere lo stadio, potrà farlo agevolmente in metro.

Le metropolitane M1 e M5, infatti, saranno potenziate e aperte fino a tarda notte, mentre il parcheggio in corrispondenza di Lampugnano chiuderà più tardi di due ore. Per raggiungere lo stadio si consiglia di scendere alle fermate di Lotto o San Siro Stadio. Per chi invece parcheggia a Lampugnano o preferisce terminare la corsa in metro alla stazione della M1, saranno presenti delle navette. In particolare il bus parte da via Natta e arriva in via Achille all’angolo con via Tesio.

I treni della M1 resteranno in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto Fs (non al contrario). L’ultimo treno da Lotto partirà all’1 circa. Invece l’ultimo treno della M5 partirà da San Siro Stadio verso Bignami all’1 circa. Chiuderanno come al solito le linee M2, M3, M4 e le tratte della M1 tra Rho e Lotto, tra Sesto e Bisceglie e tra Sesto e Rho.

Dopo queste chiusure, i treni saranno sostituiti dai bus notturni. Verso la fine del concerto di Elisa, chiuderanno, per motivi di ordine pubblico, le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta. Dunque chiunque uscirà dallo stadio potrà usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Le persone che dovranno assistere al concerto, potranno quindi sfruttare metro e bus per raggiungere lo stadio, dato che verranno anche potenziati per questa giornate. Tuttavia mercoledì 18 giugno Milano sarà in tilt per via delle diverse strade chiuse e dei bus deviati. In particolare in quella giornata cambierà il servizio delle linee 16, 49, 64, Q78 e 80.

La linea 16 da due ore prima fino all’inizio del concerto verso San Siro Stadio salterà piazza Axum. Durante il concerto farà capolinea in via Dessié e a fine concerto per un’ora verso Monte Velino salterà via Dessié. A partire da due ore prima e fino alla fine del concerto, la linea 49 devierà nelle due direzioni e salterà via Harar e via Morgantini, passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.

A fine concerto per circa un’ora verso Lotto devierà e salterà le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana salterà da piazza Axum a via Novara/Sant’Elena. A fine concerto, per un’ora circa, i bus delle linee 64 e 80 verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano devieranno e salteranno le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena. Infine, i bus della linea Q78 in servizio dopo le 22 a fine concerto per un’ora verso Bisceglie devieranno e salteranno le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio.

Verso via Govone, devieranno e salteranno le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar. Insomma, chiunque sia abituato a spostarsi con questi bus, dovrebbe sapere che molti verranno deviati mercoledì 18 giugno. Inoltre non sarà possibile circolare in auto, dalle ore 12 del giorno del concerto fino al termine dell’evento, nella zona adiacente allo stadio.

Saranno infatti presenti mezzi per la rimozione delle automobili in sosta nelle aree non consentite. Le deroghe al divieti riguardano però i veicoli di:

coloro che risiedono all’interno della zona interdetta alla circolazione

persone disabili con impedite capacità motorie, muniti di contrassegno

taxi ed i veicoli adibiti al noleggio con conducente

veicoli attrezzati ad autonegozi se specificatamente autorizzati

velocipedi

motocicli e ciclomotori

mezzi diretti all’interno delle proprietà private e nei parcheggi a pagamento sulla carreggiata laterale di viale Caprilli (MI- Stadio) e piazzale dello Sport (Sosta Milano) o alle aree in concessione di via Tesio, via Achille e Piazzale dello Sport.

Insomma mercoledì 18 giugno Milano sarà in tilt ma sarà comunque possibile raggiungere lo stadio per il concerto di Elisa, che sarà un evento di musica ma a basso impatto ambientale. Infatti lo show sarà alimentato a biofuel Hvo di seconda generazione che riduce le emissioni fino al 70%.