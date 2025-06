Delusione per uno dei centrocampisti più forti del campionato di Serie A: McTominay snobbato nonostante i suoi gol decisivi.

Le squadre di Serie A già si stanno attrezzando per rinforzarsi in vista della prossima stagione calcistica, che prenderà ufficialmente il via a fine agosto prossimo. Ma è impossibile non ricordare ed omaggiare l’impresa del Napoli di Antonio Conte, che con grande sorpresa si è imposta sulle rivali vincendo il suo quarto Scudetto nella storia.

Un gruppo ben formato, motivato da un grande allenatore e nel quale i singoli hanno sempre lavorato per il bene comune. Ma se c’è un calciatore che va insignito del titolo di “uomo in più” in casa Napoli, questi è senza dubbio Scott McTominay, il centrocampista scozzese che è risultato spesso determinante per i destini azzurri.

La sua prima stagione in Italia è stata condita da 34 presenze, 12 reti e 6 assist. Numeri più da centravanti che da mediano per l’ex Manchester United, capace di essere decisivo anche nella partita che ha consegnato il titolo al Napoli. Quella vinta per 2-0 sul Cagliari all’ultima giornata di campionato.

McTominay beffato da Yildiz: è dello juventino il gol più bello del campionato 2024-2025

La rete di McTominay che ha spaccato la partita tra Napoli e Cagliari è tra l’altro considerata una delle più spettacolari della stagione. Una mezza rovesciata volante e potente su cross di Politano, capace di piegare le mani del portiere Sherri e far esplodere il Maradona.

Gol bellissimo, ma non il più bello di tutti. Almeno secondo coloro che hanno votato il contest per il premio ‘Iliad Goal oh the Season‘. Ovvero la votazione lanciata dalla Lega Serie A sui social per scegliere la rete più bella e spettacolare del campionato 2024-2025.

La rovesciata di McTominay è giunta soltanto al secondo posto, lasciando forse un pizzico di amaro in bocca allo scozzese ed ai tifosi del Napoli. Il gol più bello è risultato invece quello del turco Kenan Yildiz, fantasista della Juventus, durante il derby pareggiato 1-1 con il Torino. Una serpentina al limite dell’area conclusa con un sinistro secco all’angolino.

Questa prodezza di Yildiz era stata già premiata come gol del mese di gennaio 2025, mentre la rete di McTominay ovviamente come la rete più bella di maggio. Al terzo posto di questa speciale graduatoria, decisa dai voti dei tifosi, spunta la magia di Nicolò Barella in Inter-Atalanta 4-0 dell’agosto 2024, un sinistro al volo ad incrociare che non lasciò scampo a Carnesecchi.