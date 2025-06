Ma quali luci fredde o calde, nella doccia è questa la nuova tendenza che spopola: vivrai un’esperienza unica

Le luci calde e fredde nella doccia fanno ormai parte del passato: è questa la nuova tendenza che consigliano anche gli interiori designer.

In casa uno degli elementi fondamentali a cui bisogna prestare sempre le dovute attenzioni è sicuramente il tipo di luci che andremo a scegliere per i vari ambienti di casa. Infatti, scegliere la giusta l’illuminazione è davvero importante perché non solo rende gli ambienti più belli e accoglienti, ma influisce anche sul nostro umore e sulla nostra salute.

Una buona illuminazione aiuta a vedere meglio, riduce l’affaticamento degli occhi e crea l’atmosfera giusta per ogni momento, che sia rilassarsi, lavorare o socializzare. Inoltre, una scelta accurata e può anche migliorare la sicurezza, evitando incidenti o cadute. Oltre a questo poi, c’è anche l’aspetto prettamente funzionale, in quanto più le luci saranno adatte e più l’ambiente diventerà pratico.

La nuova tendenza in fatto di luci che riguarda la doccia: tutti la stanno già amando

Come appena detto, l’illuminazione giusta permette di rendere più funzionali i diversi ambienti. Il bagno, ad esempio, è proprio uno dei luoghi di casa dove la luce sarà davvero molto importante, non solo perché permetterà di avere una visione più chiara e nitida allo specchio, ma soprattutto perché aiuterà a rendere l’ambiente più accogliente e rilassante.

Se fino ad ora le luci che sono andate per la maggiore sono state quelle fredde o calde, che per quanto possano essere pratiche, si trovano ormai ovunque, c’è una nuova tendenza che riguarda soprattutto le luci della doccia. Finalmente possiamo dire addio alle solite luci e puntare su qualcosa di molto meglio: la cromoterapia.

La cromoterapia nella doccia è una tecnica che utilizza luci colorate per creare un’atmosfera rilassante o energizzante, proprio nel momento in cui non desideriamo fare altro che toglierci tutta la fatica da dosso. L’idea, è che i diversi colori possano influenzare il nostro stato d’animo e il benessere, aiutando a ridurre lo stress, migliorare l’umore o semplicemente rendere il momento della doccia più piacevole. Esistono sistemi di cromoterapia che si integrano nelle docce, con luci LED che cambiano colore automaticamente o su comando, creando un’esperienza sensoriale completa. Si tratta di un sistema sicuramente non innovativo, ma che installato nella propria doccia di casa permetterà davvero di poter vivere un momento unico.