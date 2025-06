Può sembrare incredibile ma è possibile acquistare una casa da sogno con design industriale a soli 25 mila euro. Ecco dove.

Comprare una casa è il sogno di tante persone ma spesso diventa difficile realizzarlo perché i costi delle abitazioni sono sempre più alti ed anche i tassi di interesse dei mutui (che comunque non vengono concessi a tutti). In questa situazione così difficile per tanti, è ancora possibile realizzare il proprio sogno.

Infatti è possibile comprare una casa con design industriale a soli 25 mila euro. Anche se sembra incredibile, è la realtà e in tanti hanno già approfittato. Ecco dove si può fare questo affare che cambierà la propria vita.

Dove comprare una casa con design industriale a 25 mila euro

Comprare casa è un desiderio di tante persone: c’è chi riesce a farlo e chi, invece, non riesce a realizzare questo sogno. Ma niente paura perché, in un mercato immobiliare sempre al rialzo, esiste anche la possibilità di comprare una casa a soli 25 mila euro.

Si tratta delle micro-case, un fenomeno che sta contagiando anche il nostro Paese. Le Tiny House non sono più solo una curiosità televisiva ma la realtà di molti Paesi, anche del nostro. Secondo l’Osservatorio Tiny House Italia, infatti, il fenomeno è esploso, con 4000 mini-case solo in Lombardia. In Veneto si contano tra le 1000 e le 2000 case del genere, in Emilia ci sono fra le 500-1000 unità.

Si tratta di un genere di abitazione funzionale, perché ha tutto ciò che si può desiderare, ma accessibile in quanto a costi. Ci sono case per tutti i gusti e stili di vita, come le tiny house on wheels, costruite su rimorchio e trasportabili, ideali per chi si muove molto. Poi ci sono le tiny house fisse, realizzate in legno o con materiali eco-compatibili, installate su un terreno come delle vere abitazioni permanenti.

Ancora, le case cointainer, che appunto sono create su vecchi container navali, con design industriale, oppure le micro case modulari, che si possono ampliare in base alle esigenze di chi ci abita. Il bello di queste mini-case è che ogni centimetro viene sfruttato in maniera efficiente con arredi su misura e zone multifunzione, con attenzione alla luce e alla qualità dell’ambiente nonché alla sostenibilità, per limitare gli sprechi e ridurre i consumi.

Tutti questi comfort sono concentrati in uno spazio ridotto ma vivibile e con un prezzo molto interessante che in Italia varia fra 25 mila e 50 mila euro. Per case più particolari si può arrivare anche a 100 mila euro.