5 rimedi del tutto naturali che allontano rapidamente le lumache dal giardino: in questo modo, finalmente, te ne sbarazzi per sempre.

In estate, uno dei problemi più comuni con cui combattere, oltre al caldo torrido, è la presenza di tutti quei piccoli insetti che durante questi mesi torneranno a farci visita. Non solo mosche, formiche e zanzare, ma anche tantissime altre specie che in alcuni casi possono rappresentare anche una piccola minaccia per la nostra salute e non solo.

Il problema dell’invasione di questi piccoli esseri, non si andrà a verificare soltanto in casa, ma riguarderà, ovviamente, anche gli spazi esterni e in particolare, in questo periodo chi ha un giardino, dovrà fare i conti con una vera e propria invasione di lumache (chiocciole). Queste, infatti, possono rappresentare una vera minaccia, soprattutto se si ha un piccolo orticello.

5 rimedi naturali per allontanare le lumache dal giardino: in poche mosse andranno subito via

Quelle che vediamo nel giardino e che comunemente chiamiamo lumache, in realtà sono delle chiocciole e differiscono dalle prime perché hanno la presenza di un guscio rigido in cui rifugiarsi. Questi piccolissimi molluschi e non insetti, si nutrono principalmente di foglie, frutta e verdura, arrivando quindi a rovinare eventuali colture che abbiamo in giardino. Ecco perché sarà importante sbarazzarsene.

Per evitare quindi che il nostro giardino diventi un vero e proprio punto di ristoro per le chiocciole, ecco 5 rimedi naturali da provare subito e che le faranno allontanare immediatamente:

Fondi di caffè: spargere dei fondi di caffè nei pressi di piante, frutta e verdura coltivata, sarà un ottimo repellente per le lumache, che, infastidite dall’odore forte non si avvicineranno affatto; Gusci d’uovo fatti a pezzetti: anche in questo cado andranno a creare una vera barriera contro le lumache, che non riuscendo a passare su questi pezzetti appuntiti andranno via; Sabbia grossa, ghiaia, corteccia secca: spargere uno di questi elementi nel giardino, andrà a creare una zona scomoda per le lumache, che andranno direttamente altrove; Piante repellenti: rosmarino, salvia, lavanda, menta emanano profumi fastidiosi per lumache, che faranno immediatamente dietrofront; Fette di cetriolo: sistemare delle fette di cetriolo nel giardino attirerà le lumache, che andranno a sistemarsi sopra e potranno essere rimosse in una sola mossa.

Ecco che quindi, senza prodotti chimici le chiocciole saranno subito sparite dal giardino e finalmente non andranno più a mangiucchiare foglie, frutta e verdura.