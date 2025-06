L’errore che tutti fanno con la friggitrice ad aria e che può costare davvero caro: bisogna smettere subito

Questo errore comunissimo che tutti fanno con la friggitrice ad aria può costare davvero molto caro: è da non commettere mai più.

Negli ultimi anni, uno degli elettrodomestici che ha riscontrato un ottimo successo è senza dubbio la friggitrice ad aria, che, grazie alla sua particolarissima tecnologia permette di ottenere cibi cotti rapidamente. L’alternativa perfetta al forno tradizionale, che riduce i tempi di cottura e che evita anche l’aggiunta di ulteriori grassi.

Anche se in commercio esistono tantissime tipologie di friggitrice ad aria, che variano per forma, grandezza e capacità, tutte sono strutturalmente molto simili. Hanno infatti, un cestello estraibile, dotato di una griglia forata, spesso anch’essa estraibile, in cui si sistemano gli alimenti che dovranno poi essere cotti. C’è poi un display e le diverse funzioni che varranno via via impostate.

Mai commettere quest’errore clamoroso con la friggitrice ad aria: rischia di prendere fuoco tutta la cucina

Ovviamente, affinché si possa ottenere sempre il massimo delle prestazioni, sarà molto importante che la friggitrice ad aria sia utilizzata in modo corretto e si seguano delle regole ben precise. Infatti, essendo un apparecchio che raggiunge temperature elevatissime, non si dovrà correre alcun tipo di rischio. Altro dettaglio importante, è anche avere una friggitrice che sia sempre tenuta in buono stato, soprattutto dal punto di vista igienico.

Purtroppo, però, nonostante utilizzare la friggitrice ad aria non è poi così complicato, spesso si commette un errore gravissimo e che può avere anche delle conseguenze serie. Ma nello specifico di cosa si tratta? L’errore clamoroso che tutti fanno è quello di utilizzare carta forno o carta argentata all’interno della friggitrice, per evitare che il cestello e il vano contenitore si possano sporcare.

Un gesto comunissimo, ma che in realtà non andrebbe mai fatto. Infatti, coprire i fori presenti all’interno del cestello può avere diverse conseguenze, come ad esempio, una cottura non uniforme o, nei casi più estremi, si potrebbe anche correre il rischio di far scoppiare un vero e proprio incendio se la carta forno dovesse andare a finire sotto la serpentina della friggitrice ad aria. Quindi, piuttosto che correre grosso, meglio perdere qualche minuto in più a lavare tutto, ma mai utilizzare carta forno e carta argenta.