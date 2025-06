Oltre ai problemi in casa Ferrari ormai sotto gli occhi di tutti, arriva la notizia bomba: il prossimo GP potrebbe essere cancellato.

Si continua a parlare della crisi Ferrari nel mondo dell’automobilismo. La scuderia italiana, dopo un 2024 in crescita e molto promettente, avrebbe dovuto fare un salto di qualità in avanti nella stagione in corso. Invece la Rossa si mantiene in una posizione ancora troppo ibrida, a metà tra l’esplosione definitiva e la delusione più cocente.

Neanche l’arrivo di un pilota tanto esperto quanto vincente come Lewis Hamilton ha migliorato la situazione. Anzi, se possibile le questioni interne sono persino peggiorate, vista l’insoddisfazione dell’inglese nel correre con una monoposto con cui non trova il feeling, oltre alle strategie tecniche non proprio azzeccate negli ultimi GP.

Il dualismo con Charles Leclerc non è affatto negativo, visto che i due piloti si stimano reciprocamente. Ma al momento la Ferrari non ha una direzione precisa; c’è chi come Juan Pablo Montoya (ex pilota F1) suggerisce alla scuderia italiana di prendere una decisione e di sviluppare la prossima monoposto sulle caratteristiche di uno dei due piloti, favorendo a suo dire più l’esperienza di Hamilton al talento ancora non solido di Leclerc.

GP Canada a rischio: cosa sta succedendo nel paese nordamericano

Mentre in casa Ferrari si studia un piano per risollevare la stagione e per programmare un futuro migliore, arriva una notizia che certamente non farà piacere a tutti gli appassionati di Formula 1. Infatti il prossimo Gran Premio del Canada potrebbe non svolgersi per motivi legati al territorio.

Le gare dovrebbero aver luogo tra il 13 ed il 15 giugno prossimi presso il circuito di Montreal. Ma negli ultimi giorni il Canada è sconvolto da un’ondata di enormi incendi che stanno falcidiando la flora locale. Un classico dramma estivo, che ricorda da vicino anche il recente maxi-rogo che ha devastato diverse zone residenziali e boschive di Los Angeles.

Le aree interessate sono quelle dell’Ontario e del Quebec, quest’ultima regione in cui si trova proprio la città di Montreal. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e l’effetto dei roghi, con un abbassamento significativo della qualità dell’aria. Ma ad oggi, secondo fonti canadesi, il Gran Premio di Formula 1 non sarebbe realmente a rischio.

Infatti gli incendi attualmente si stanno sviluppando a circa 800 chilometri di distanza dal circuito di Montreal. Le previsioni meteo indicano inoltre la presenza di venti che allontaneranno ulteriormente i roghi e possibili precipitazioni che attenueranno di molto tali effetti. A meno di colpi di scena particolari, il GP di Canada si dovrebbe svolgere senza intoppi.