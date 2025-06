Leclerc ‘escluso’, vero e proprio terremoto in casa Ferrari

Possibile colpo di scena in casa Ferrari: c’è chi starebbe seriamente pensando all’esclusione di Charles Leclerc dalla scuderia.

Davvero delicato il momento in casa Ferrari. La scuderia italiana, dopo il buon finale di stagione del 2024, avrebbe dovuto fare il massimo per competere con le proprie rivali almeno per quanto riguarda il titolo costruttori. Invece ad oggi il Cavallino Rampante è solo quarto in graduatoria, molto distante dallo strapotere della McLaren.

Tra i personaggi maggiormente sofferenti in questa prima parte di stagione automobilistica c’è senza dubbio Lewis Hamilton. L’esperto pilota inglese, alla prima annata in sella alla Ferrari, sta soffrendo di uno scarso feeling con la monoposto. Dopo aver accettato di buon grado qualche problemino di troppo nelle scorse settimane, Hamilton ha sbottato al termine dell’ultimo GP di Spagna, causa strategie poco condivise con il team ed una vettura ancora troppo difettosa.

Per il momento la strategia del team principal Frederic Vasseur è quella di avvantaggiare Charles Leclerc, il pilota di punta della Ferrari, facendogli anche sorpassare il compagno di scuderia durante alcune gare. Una preferenza che non convince tutti, soprattutto coloro che non considerano il monegasco un pilota completo e già pronto a vincere titoli individuali.

Montoya boccia Leclerc e vota Hamilton: “Lewis ti fa vincere i titoli”

Uno dei cosiddetti detrattori di Leclerc è un ex pilota di Formula 1 che ha ottenuto buonissimi risultati nella sua carriera. Ovvero il colombiano Juan Pablo Montoya, ex guida della Williams e della McLaren ad inizio anni 2000.

Intervistato da AS, Montoya ha fatto intendere di essere contrario alla strategia Ferrari. Ovvero di agevolare Leclerc e puntare forte sulle qualità automobilistiche del monegasco, mentre ad Hamilton resta il ruolo da comprimario e di guida d’esperienza. L’ex protagonista della F1 farebbe l’esatto contrario.

“Voglio capire su quale pilota la Ferrari svilupperà la macchina del prossimo anno. Se vogliono essere competitivi, la macchina dovrà essere più orientata verso Lewis. Perché le monoposto basate su Leclerc possono vincere una o due gare all’anno, ma nessun titolo. Invece, quando vanno veloci con una macchina orientata su Hamilton, è più facile poi trovare tutto il resto molto rapidamente”.

Dunque Montoya fa intendere come Hamilton abbia ancora oggi, a 40 anni compiuti, le capacità di dominare un’intera stagione, mentre Leclerc non avrebbe ancora quella continuità necessaria per gareggiare contro avversari di primissimo piano.

Dando per scontato che il 2025 sarà un anno di transizione per la Ferrari, resta da vedere quale scelta verrà presa a Maranello in questo senso nella prossima stagione. Leclerc sarà ancora l’uomo al centro del meccanismo? Oppure si punterà sugli ultimi sussulti da campione di Hamilton?