Una novità non molto gradita sta accadendo in Inghilterra e Re Carlo si mostra sconcertato per questo nuovo affronto alla casa reale.

Negli ultimi anni le cronache sono piene di articoli che riguardano i rapporti molto tesi fra Re Carlo e suo figlio Harry. Ma anche del principino con suo fratello William. Non solo, ma anche la malattia di Kate Middleton e quella del sovrano hanno e stanno facendo preoccupare i sudditi.

Pare infatti che Carlo debba stare sempre sotto controllo per questo. Ora un’altra ombra si è abbattuta sulla casa reale e Re Carlo si è dimostrato sconcertato. Ecco cosa sta accadendo.

Cosa rischia di sparire secondo Re Carlo

Dopo le tensioni con il figlio Harry, c’è qualcos’altro con cui deve fare i conti Re Carlo: qualcosa che lo ha sconcertato molto perché rischia di far sparire per sempre una tradizione di lungo corso in Inghilterra.

Si tratta della cancellazione della battuta di caccia di Santo Stefano ed il motivo è la mancanza di selvaggina nella tenuta di Sandringham. Infatti, nonostante il sovrano sia apprezzato per la sua lotta a difesa dell’ambiente e della natura (dato che ha anche promosso il passaggio all’agricoltura biologica nella tenuta che ha ereditato dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta), è anche molto affezionato alle tradizioni di caccia, che lo hanno accompagnato sin da ragazzo, come appunto la battuta di caccia di Santo Stefano, che si tiene il 26 dicembre.

Il re è sconcertato dalla notizia della mancanza di selvaggina che potrebbe far sparire del tutto questa tradizione. Secondo il quotidiano The Sun, la caccia di Sandringham rischia di sparire poiché “la tenuta reale sta esaurendo i fagiani da cacciare“. Secondo una fonte anonima questo è dovuto ad una cattiva gestione della tenuta e addirittura un guardiacaccia di lunga data di Sandringhan è stato licenziato.

E quindi una tradizione che va avanti da così tanti anni potrebbe finire. Questo è un peccato se si pensa a quanto la famiglia reale sia legata a questo posto e a questo evento: William uccise il suo primo cervo a 14 anni e c’è chi pensava che anche il piccolo George, primogenito di William e Kate Middleton, potesse presto andare a caccia qui con suo padre, dopo aver compiuto 12 anni. L’unico a dissociarsi da questa tradizione è ovviamente stato il principe Harry che, nel suo libro Spare, ha parlato della sua “raccapricciante” esperienza di caccia a 15 anni a Balmoral.