La classica spugnetta per piatto appartiene ormai al passato, la nuova alternativa è molto meglio: dura di più ed è anche ecologica.

La spugna per piatti è uno di quegli oggetti che in cucina non può di certo mancare. Si utilizza un po’ per tutto, a partire dal solito lavaggio delle stoviglie, fino ad arrivare a sgrassare superfici, ante dei mobili e anche vari elementi della cucina. Si tratta di un oggetto indispensabile, a cui difficilmente si potrà rinunciare.

Ovviamente, non bisogna dimenticare che la spugnetta dei piatti nonostante sia incredibilmente comoda e pratica, risulta essere anche uno degli oggetti più sporchi che si hanno in casa. Infatti, sulla sua superficie si accumulano miglia di germi e batteri, trasformando questo semplice oggetto in una vera minaccia per la salute e rendendola ben più sporca anche del WC stesso.

Addio alla classica spugna per piatti: l’alternativa è molto meglio e anche ecologica

Affinché l’utilizzo della spugna non si trasformi in un vero pericolo, bisognerà prima di tutto igienizzarla periodicamente, adottando tutte le accortezze del caso. Ma un’altra cosa ancora più importante, sarà quella di cambiarla spesso, affinché si possa scongiurare qualsiasi tipo di contaminazione. Ebbene, se ormai è arrivato il momento di sostituire la vostra spugna, non prendete la solita, perché c’è questa nuova alternativa che è decisamente meglio.

Ma quale sarebbe, quindi, questa nuova alternativa che prende il posto della solita spugnetta? Ebbene, la nuova tendenza è esattamente quella che vedete in foto, ossia la spazzola in bambù con setole naturali, che, stanno diventando sempre più popolari per la pulizia dei piatti perché si asciugano più velocemente, riducendo il rischio di proliferazione batterica. Sono anche più facili da disinfettare dopo l’uso e hanno un impatto ambientale ridotto, poiché realizzate con risorse naturali rinnovabili.

Si tratta di una spazzola fatta in bambù con un piccolo manico in legno, facile da maneggiare, leggera ed anche molto più efficace della spugna per piatti. Infatti, grazie alle sue setole riesce ad eliminare anche lo sporco più incrostato senza particolari difficoltà. Molto più resistente rispetto alle spugnette utilizzate fino ad ora, non tende a sfaldarsi, il che la rende anche molto più sicura. Infine, risulta anche estremamente facile da pulire, e anche da riporre, è l’alternativa perfetta per dire per sempre addio alla solita spugna sporca e puzzolente.