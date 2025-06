I fan de Il Paradiso delle Signore sono furibondi perché la Rai ha deciso di fermare l’amata serie. Ecco il motivo.

Il Paradiso delle Signore è un grande successo italiano della Rai: insieme ad Un posto al sole è una della soap opera più amate e seguite. Le storie delle Veneri, le commesse del grande magazzino di Milano, si intrecciano con quelle degli altri personaggi molto amati di questa soap ambientata fra anni 60 e 70.

Negli anni si sono avvicendati vari attori e personaggi, alcuni dei quali hanno lasciato la serie, altri sono tornati e regolarmente ci sono nuovi arrivi, vale a dire personaggi che entrano nel cuore del pubblico che segue con passione ogni episodio che va in onda il pomeriggio su Rai Uno. Ma c’è una brutta notizia per i fan della serie perché la Rai ha deciso di fermare Il Paradiso delle Signore. Ecco perché.

Perché la Rai ha deciso di fermare Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è senza dubbio una delle soap opera più amate e seguite in Italia. La nona stagione della fiction ha ottenuto risultati significativi in termini di ascolti, con una media di oltre un milione di telespettatori e picchi del 20% di share. Tuttavia la Rai ha deciso di fermarla.

Infatti il 5 maggio è andato in onda il finale della nona stagione, lasciando molte vicende in sospeso e la Rai non ha optato per proseguire la soap anche per l’estate. Attualmente sono in corso le riprese del decimo capitolo della soap, iniziate il 26 maggio, con gran parte degli attori storici confermati. Ci saranno anche delle new entry che verranno annunciate ufficialmente durante la conferenza stampa che si terrà ad inizio luglio.

A partire da settembre andranno in onda questi nuovi episodi che si preannunciano imperdibili, sempre dal lunedì al venerdì. Per il momento non si sa molto di questo nuovo capitolo, certo è che potrebbero esserci dei cambiamenti nella relazione tra Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri. Dopo la scoperta che Umberto è il padre di Odile, i due dovranno affrontare le conseguenze di questa rivelazione.

Nel cast, poi, dovrebbe arrivare l’attore Simone Montedoro, noto per il suo ruolo in “Don Matteo”. Pare che interpreterà un uomo misterioso che porterà scompiglio nella vita di un personaggio femminile molto importante. Per il momento dunque Il Paradiso delle Signore non va in onda. Al suo posto la Rai sta sperimentando la serie spagnola “Ritorno a Las Sabinas” che però non sembra essere gradita dal pubblico quanto Il Paradiso delle Signore, dato che ha una media di 850.000 spettatori e uno share del 12%.