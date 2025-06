Una voce di mercato che fa alzare più di un sopracciglio: secondo quanto riportato da Enrico Camelio su X, la Juventus starebbe pensando a uno scambio con la Roma che porterebbe Dusan Vlahovic nella Capitale e Artem Dovbyk a Torino.

Una notizia che ha subito acceso i riflettori su un possibile intreccio tra due attaccanti molto diversi, ma accomunati da una stagione deludente con i rispettivi club. Ma è davvero uno scambio sensato? E soprattutto: chi ci guadagna?

Vlahovic, un talento mai davvero esploso

Alla Juventus, Vlahovic non ha mai trovato continuità. Arrivato come il bomber del futuro, oggi è visto da molti come un peso. Lo ha detto chiaramente anche Massimo Franchi in diretta su Radio Radio – Lo Sport: “È ormai una zavorra per la squadra, un corpo estraneo. Prenderà 12 milioni a stagione da settembre, ma continua a collezionare voti dal quattro al cinque”.

Un commento duro, ma condiviso da una parte crescente della tifoseria. In campo il serbo fatica, e il malcontento cresce. Nell’ultima uscita della Juve, la sconfitta per 5-2 contro il Manchester City nel Mondiale per club, il suo apporto è stato di nuovo nullo. Una prestazione che ha riacceso i dubbi su di lui proprio mentre il club sta cercando un nuovo ciclo.

Eppure, la Juventus è già qualificata per la prossima Champions League, e questa resta una carta importante nelle mani dei bianconeri. Vlahovic vorrebbe giocarla, e in caso di addio, punterebbe comunque a una squadra che disputi la massima competizione europea — cosa che la Roma, al momento, non può offrirgli. Un dettaglio che potrebbe pesare molto nella valutazione dell’eventuale scambio.

Dovbyk, numeri discreti ma troppe prestazioni opache

Secondo le ultime indiscrezioni, Artem Dovbyk avrebbe espresso la volontà di rimettersi in gioco e mettersi a completa disposizione di Gian Piero Gasperini, cercando di guadagnarsi un ruolo più centrale nel nuovo progetto tecnico.

Un atteggiamento apprezzabile, ma che non basta a cancellare i dubbi: l’attaccante ucraino è stato pagato quasi 40 milioni di euro, un investimento importante che finora non ha avuto il ritorno sperato. Eppure, guardando solo ai numeri, il bilancio non è disastroso: 45 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, con 17 gol e 4 assist.

Il problema è un altro: troppo spesso il suo apporto è stato insufficiente, se non del tutto nullo. Alcune sue prestazioni sono state opache, salvate magari da un gol ma prive di reale incidenza sul gioco della squadra. In più di un’occasione è sembrato fuori dal contesto, poco integrato e lontano da quello che ci si aspetta da un attaccante pagato a peso d’oro.

Vlahovic-Dovbyk | Scambio alla pari o tentativo di liberarsi di due problemi?

Dietro l’operazione, più che una mossa tecnica, sembra esserci la volontà reciproca di cedere due calciatori che non hanno rispettato le attese. Per la Juventus, l’occasione di risparmiare su un ingaggio pesante. Per la Roma, il tentativo di rilanciare un profilo ancora giovane e, forse, più motivato.

Ma resta un dubbio: ha senso mettere due scommesse una contro l’altra? E soprattutto: questo scambio migliorerebbe davvero le rispettive squadre?

Per ora lo scambio Vlahovic-Dovbyk è solo un’idea, ma accende il dibattito. In un mercato dove ogni euro conta e ogni errore pesa, Juventus e Roma potrebbero davvero decidere di cambiare tutto… partendo dagli attaccanti.

Nel frattempo, i tifosi si dividono: c’è chi sogna il rilancio, e chi teme l’ennesima mossa sbagliata.