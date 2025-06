Non buone notizie per la Juventus, impegnata in questi giorni nella fase a gironi del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Un grande impatto quello della Juventus nel torneo più atteso dell’estate 2025. Ovvero il Mondiale per Club, prima edizione a 32 squadre partecipanti di questo evento che solitamente riguardava solo un pugno di team, vincenti delle massime competizioni nei rispettivi continenti.

La Juve ieri ha spazzato via le resistenze dei marocchini del Wydad con un bel 4-1, che ha messo in luce le qualità assolute di Kenan Yildiz, numero 10 e talento cristallino dei bianconeri. La squadra di Igor Tudor proseguirà nella sua avventura al Mondiale, visto che ha già ottenuto la qualificazione aritmetica, avando precedentemente battuto per 5-0 gli arabi dell’Al-Ain.

Una competizione finora pienamente alla portata della Juventus, che però nella terza sfida del girone se la dovrà vedere con un più temibile Manchester City, la formazione di Pep Guardiola che dopo un’annata ai limiti del disastroso sta cercando di risalire la china, magari incominciando proprio dalla sfida mondiale.

Buffon ed i dubbi sul Mondiale per Club: la Juventus ne risentirà?

Tutto bello e molto propositivo dunque per la Juventus di Tudor fino a questo momento. Ma c’è chi nutre dubbi e perplessità sulla tempistiche del Mondiale per Club, disputatosi poco dopo la fine dei campionati e dunque col rischio di bruciare la fase della preparazione estiva ai club partecipanti.

Ad esempio l’ex storico portiere e capitano juventino Gianluigi Buffon, che senza troppi fronzoli ha fatto intendere di essere scettico sul livello di preparazione atletica della Juve in vista del prossimo anno: “La Juve? Non so che dazio possa pagare dopo questo Mondiale per club. È una sorta di esperimento, sia per la Juve che per l’Inter”.

Buffon utilizza la parola giusta: esperimento, un tentativo ancora non testato per tutte le squadre di calcio invitate a giocarsi il Mondiale negli USA in questo periodo dell’anno. Sarà curioso vedere come Juventus, Inter e le altre partecipanti riusciranno a riprendere le attività consuete dopo gli sforzi di questa competizione, mentre le rivali di campionato stanno ancora riposando e riprenderanno a lavorare ad inizio luglio.

La stagione sportiva 2025/2026 della Juventus comincerà ufficialmente il 24 agosto prossimo, con la sfida interna al Parma nella prima di campionato. Se dovesse arrivare in finale al Mondiale per Club (prevista per il 13 luglio), la Juve avrebbe circa 40 giorni per preparare il debutto nella nuova stagione. Una corsa contro il tempo sicuramente fuori dagli schemi classici.