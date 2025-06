È questa la parte del frigo che non si deve mai dimenticare di pulire: solo se lo fai sarà tutto perfetto e funzionerà a dovere.

Il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici assolutamente indispensabili in casa. Grazie alle sue funzioni, infatti, ci permette di avere cibi e bevande sempre freschi, in ottimo stato e mantenendo inalterate il loro sapore e la loro qualità. Inoltre, soprattutto ora che fa caldo, il ruolo del frigo sarà ancora più importante del solito.

Ovviamente, esattamente come capita un po’ per tutto, anche il frigorifero necessità di una pulizia profonda ed accurata. Al suo interno, infatti, non si va solo ad accumulare lo sporco, ma anche una gran quantità di germi e batteri, che possono contaminare tutto ciò contenuto tra i suoi ripiani e generare anche cattivi odori.

Pulire il frigo? Sì, ma non devi mai dimenticare questa parte, altrimenti è tutto inutile

La pulizia del frigorifero è fondamentale non solo per evitare eventuali contaminazioni, ma soprattutto perché più sarà pulito e meno andrà ad impattare sulla bolletta elettrica. Infatti, un frigo sporco impiegherà più tempo per raffreddare, il motore andrà sotto sforzo e l’energia consumata sarà decisamente maggiore. Ecco perché sarà importante pulire con cura ogni sua parte.

E proprio per cercare di limitare i consumi, che c’è una parte del frigo che spesso viene trascurata, ma che in realtà incide tantissimo sul buon funzionamento dell’apparecchio. Ciò che in molto dimenticano di pulire e di controllare è proprio la guarnizione del frigo, il cui ruolo è davvero fondamentale. Infatti, più questo elemento sarà in ottimo stato e più il frigo verrà ben sigillato, consumando il giusto. Ma come fare quindi per pulire in modo corretto la guarnizione del frigo?

Il procedimento è davvero molto semplice, basterà infatti mescolare due cucchiai di bicarbonato in mezzo bicchiere di acqua tiepida. Aggiungere un cucchiaio di aceto bianco per sgrassare meglio e per neutralizzare anche eventuali cattivi odori. A questo punto prendere un vecchio spazzolino da denti nella miscela e strofinare delicatamente la guarnizione. Prestare maggiore attenzione negli angoli e nelle pieghe dove lo sporco si annida più facilmente. Infine, Passare un panno umido per rimuovere i residui e asciugare bene con un panno asciutto. Basterà solo questo e anche la guarnizione sarà come nuova.