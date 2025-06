Disastro Inter, la finale lascia strascichi ▷ Agresti: “Ora cambiano le scelte per il futuro”

Il giorno dopo la storica, suo malgrado, finale di Champions, è già l’ora per l’Inter di cercare di ripartire. Mentre il PSG continua nei festeggiamenti dopo il trionfale 5 a 0, la dirigenza nerazzurra inizia a raccogliere i cocci per provare a pianificare il futuro. C’è da sciogliere il nodo del futuro di Inzaghi, ma anche di tanti senatori della squadra. Molti di coloro che hanno giocato ieri la finale sono a fine ciclo e andranno fatte analisi veloci e risolutive sul mercato. Dopo una finale persa così male, per Stefano Agresti, anche sul futuro molte decisioni prese dovranno cambiare:

Ieri l’Inter ha sbagliato completamente la partita. Purtroppo per l’Inter la nottata di ieri fa la storia. Se perdi una finale di Champions non accade nulla, se la perdi con la massima differenza di gol in 50 anni… Poi le conseguenze ci sono. L’Inter ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Sul 3 a 0 a 20 minuti dalla fine si doveva rendere conto che perdere di 3 o 6 gol cambia. L’Inter è stata completamente annichilita, non riusciva mai a venire fuori con la palla. L’avevano preparata per uscire con la palla sulla sinistra ma non sono mai riusciti. Dopo qualche minuto ti aspetti che cambino gioco e invece non sono riusciti a farlo mai. Il PSG non so quanto abbia corso, ma hanno corso tutti di più e meglio di quelli dell’Inter.

Forse, viste le condizioni di alcuni calciatori, come Di Marco, Inzaghi poteva anche avere il coraggio di mettere fuori qualche titolare. Perché Di Marco non è più lui da mesi e mesi. Ma hanno sbagliato talmente tanto tutti che qualche cambio non avrebbe fatto la differenza. Lautaro e Thuram non hanno mai tenuto un pallone, quando hanno iniziato a cercarli con i lanci lunghi non hanno vinto mai un duello. Dal punto di vista calcistico è stato un massacro, una cosa brutta da vedere che ha regalato soltanto inquietudini. E questo lascerà uno strascico che cambia anche tutte le scelte della società e dell’allenatore, scelte che fino a ieri sembravano inamovibili. Ora Inzaghi cosa può dire ai suoi giocatori appena si dovranno ricominciare gli allenamenti?

Per ringiovanire la squadra dovresti essere il PSG che però i suoi giovani li ha pagani 60 milioni l’uno. L’Inter ha bisogno di giocatori fatti. Donnarumma è un veterano ma solo Marquinos è sopra i trent’anni.