Ancora alle prese con gli infortuni ed i problemi muscolari Matteo Berrettini, che sta provando a risollevarsi dalle delusioni in questo modo.

Il 2025 doveva essere l’anno delle conferme ad alti livelli, delle nuove soddisfazioni, del tornare a puntare in alto. Invece Matteo Berrettini si è fermato nuovamente sul più bello, quando la sua stagione poteva prendere una svolta positiva e determinata. Gli infortuni continuano a martoriare il tennista romano, ancora ai box per gli ultimi guai fisici.

I soliti problemi ai muscoli addominali, accusati prima a Madrid e poi agli Internazionali di Roma, lo hanno costretto ad uno stop prolungato. Le lesioni subite non hanno permesso a Berrettini di partecipare al Roland Garros e di saltare anche diversi impegni programmati precedentemente, come il torneo del Queen’s, che in carriera ha già vinto due volte.

La speranza di Berrettini e dei suoi tifosi è quella di vederlo recuperare in tempo per Wimbledon, il torneo sull’erba per antonomasia, la superficie dove Matteo sembra trovarsi maggiormente a proprio agio. In attesa di capire se riuscirà a farcela o meno, il numero 34 del ranking ATP ha deciso di ricaricare le batterie in una maniera del tutto personale.

Berrettini tra recupero e speranza: si ricarica al concerto dell’amico Marracash

Non ha nessuna intenzione di arrendersi e sventolare bandiera bianca Berrettini. Il 29enne romano farà tutto il possibile per ritrovare la forma giusta in vista di Wimbledon. Nel frattempo si è concesso un excursus tra le sue passioni, come quella per la musica rap.

In un recente post sul suo profilo Instagram, Berrettini ha pubblicato diverse foto tra allenamenti e vita privata, tra cui spuntano alcune immagini in compagnia del rapper Marracash, uno degli artisti più apprezzati della scena italiana. Pare che tra i due vi sia un forte legame di amicizia, dunque per Berrettini era impossibile non assistere al concerto dell’artista.

L’intero post è dedicato alle strofe di Marracash, visto che come didascalia Matteo ha scritto: “Evitare la sofferenza è una sofferenza“. Un monito personale tratto però dal brano G.O.A.T. – Il cuore dello stesso rapper di Nicosia. Berrettini ha preso evidentemente spunto da questi brani per ricaricarsi e non lasciarsi andare in un momento così delicato.

Marracash stesso ha apprezzato particolarmente la citazione, tanto da aver commentato il post dell’amico tennista con la semplice scritta “Brother“, confermando l’ottimo rapporto tra i due. La speranza è che Berrettini possa giovare di questo periodo di recupero e tornare nel giro di poche settimane il fuoriclasse tutto forza e talento che conosciamo.