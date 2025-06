Sanitari datati come nuovi con il trucco che usano negli hotel a 5 stelle: in questo modo sembreranno come appena messi, brillantezza unica.

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui bisogna prestare le dovute accortezze, non solo, ovviamente, per una questione d’igiene, ma anche per preservare l’integrità dei vari elementi presenti al suo interno. Infatti, l’usura, il passare del tempo e anche l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi, possono deteriorare la loro integrità, rendendoli vecchi e malmessi.

Un altro fattore da considerare e che contribuisce a rendere i vari elementi del bagno più vecchi e datati, è anche una scarsa pulizia. Infatti, più si tenderà a trascurarla e più lo sporco si andrà ad accumulare creando macchie di calcare, aloni gialli. Anche la rubinetteria non sarà più come una volta e lentamente andrà a perdere la sua lucentezza.

Il trucco degli hotel per rendere come nuovi i sanitari datati che si trovano nel bagno

Ritrovarsi con un bagno che non sembra affatto pulito, a causa di sanitari malmessi, non è di certo una sensazione piacevole. Ecco che quindi, la prima alternativa sarebbe quella di sostituirli direttamente, ma prima di passare all’azione in questo modo e di spendere anche una cifra significativa, è bene sapere che esistono alcuni trucchetti che usano negli hotel per rendere come nuovi anche i sanitari più datati.

Uno dei trucchi più utilizzati per ‘camuffare’ un bagno di una certa età, è quello di utilizzare tessili colorati. Questo tocco di stile, focalizzerà l’attenzione sui colori utilizzati e distoglierà lo sguardo dai sanitari non più giovanissimi. Anche posizionare oggetti decorativi è un’ottima tecnica per far passare in secondo piano i piccoli difetti che si possono trovare all’interno di sanitari che hanno una certa età.

Passando invece all’atto pratico, si potranno provare alcune tipologie di spray lucidanti che aiutano a ridare brillantezza a rubinetteria e lavabi, così come ai bidet. Infine, se sono presenti graffi e piccole crepe all’interno di piatti doccia e vasca da bagno, posare un tappetino all’interno andrà a camuffare il problema in una sola mossa. Stesso discorso anche per il coprisedile del water. Insomma, ci sono tantissime idee da poter provare per poter ringiovanire un bagno senza dover spendere cifre folli e queste sono perfette e anche economiche.