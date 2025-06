Come eliminare il cattivo odore dai contenitori di plastica utilizzando un facile e veloce rimedio casalingo: in poche mosse saranno come nuovi.

I contenitori in plastica da cucina sono tra gli strumenti più utilizzati nella gestione quotidiana degli alimenti. Perfetti per conservare cibi cotti e crudi, congelare porzioni pronte o trasportare pranzi fuori casa. Tuttavia, l’uso frequente e errori durante la fase di lavaggio hanno degli effetti indesiderati non proprio gradevoli.

Cattivi odori persistenti, colorazioni arancioni da pomodoro o aromi intensi di curry sono solo alcuni degli imprevisti che si verificano quando utilizziamo i contenitori di plastica e che rimangono intrappolati nella sua microstruttura, resistendo anche a numerosi cicli in lavastoviglie. Quando questo accade, di certo utilizzarli ancora non è proprio il massimo dell’igiene, come fare quindi in questi casi?

Eliminare i cattivi odori dai contenitori di plastica con un efficace rimedio casalingo

Quando i contenitori di plastica sono particolarmente unti, hanno cattivo odore oppure hanno assorbito il colore dell’alimento messo al suo interno, un semplice lavaggio a mano o in lavastoviglie di certo non basta. Si dovrà quindi agire con qualcosa di più specifico, affinché ogni tipo di problematica possa essere definitivamente risolta. Ecco che quindi, ancora una volta tornerà molto utile un efficace rimedio naturale, capace di risolvere subito ogni tipo di problema.

La soluzione rapida ed efficace per neutralizzare i cattivi odori presenti nei contenitori di plastica e per rimuovere tutto l’unto e macchie, è mixare bicarbonato di sodio e succo di limone. La combinazione di questi due ingredienti emulsiona i residui oleosi presenti sulla plastica e assorbe umidità e odori. Per poterlo mettere in pratica servirà:

4 cucchiai di bicarbonato

Buccia grattugiata di 2 limone

1 cucchiaio di acqua

Dopo aver preparato tutto il necessario iniziare a mescolare il bicarbonato di sodio con la scorza grattugiata dei limoni non trattati. Aggiungere l’acqua fino ad ottenere una pasta consistente. Stendere il composto all’interno del contenitore, coprendo tutte le pareti e lasciare agire almeno 12 ore a temperatura ambiente con il coperchio chiuso. Infine, risciacquare con acqua tiepida e asciugare completamente. Ed ecco che in pochissime mosse, anche lo sporco più ostinato è andato via del tutto e finalmente i contenitori di plastica saranno sempre ben puliti e profumati.