Il caldo si prende una pausa, arrivano temporali e possibili tornado: è allerta

Scatta l’allerta meteo perché nei prossimi giorni sono in arrivo temporali e possibili tornado. Ecco quando.

Il mese di maggio è stato piuttosto incerto dal punto di vista climatico, con giornate soleggiate che si alternavano a quelle piovose e temperature instabili, mentre quello di giugno si è aperto con un gran caldo e dunque si può dire che l’estate ha fatto il suo ingresso in maniera davvero trionfale.

Tante persone vanno ormai da giorni al mare proprio perché il caldo è arrivato prepotentemente nelle nostre giornate, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Eppure fra pochi giorni si prenderà una pausa e scatterà addirittura l’allerta meteo per l’arrivo di temporali e possibili tornado. Ecco quando.

Allerta meteo per temporali e possibili tornado

Il grande caldo di questi ultimi giorni si prenderà una pausa: chi è abituato ad andare ogni giorno al mare e ha ormai messo nell’armadio giacche e ombrelli, dovrà tirarli di nuovo fuori perché serviranno!

Sì, perché nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di temporali e possibili tornado. In particolare nella zona di confine tra Polonia sudorientale, Bielorussia sud-occidentale e Ucraina nord-occidentale il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta meteo di livello 3, vale a dire il massimo della scala.

Di conseguenza in queste zone si potranno verificare dei fenomeni meteorologici estremi, come grandine di grandi dimensioni, anche con chicchi più grandi di 5 cm, raffiche di vento convettive anche oltre i 100 km/h, e, in misura minore, possibili tornado. Tutto questo è dovuto all’arrivo di una bassa pressione insolitamente intensa posizionata sul Mare di Norvegia e da un potente jet stream che si estende dal Golfo di Biscaglia fino alla Russia nordoccidentale.

Allerta meteo di grado inferiore (2 e 1) sono state diramate in altre zone dell’Europa centrale e orientale. In particolare, sono coinvolte parti di Ucraina, Austria, Slovacchia, Germania, Polonia nordoccidentale e Cechia occidentale. Anche qui potrebbero verificarsi fenomeni meteorologici estremi come chicchi di grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento forti e precipitazioni convettive abbondanti con fenomeni localmente severi.

Dunque, specie nelle zone in cui è prevista allerta meteo di grado 3 è doveroso prestare grande attenzione, adottando comportamenti prudenti soprattutto in caso di temporali violenti e grandine. Chiunque si troverà a viaggiare qui o chi abita in queste zone, farebbe meglio a rimanere in casa se non è strettamente necessario uscire.