Non è ancora il momento di gettare il materasso della casa al mare perché macchiato, basta fare in questo modo e tornerà come nuovo.

Gli esperti ci avevano avvisato e anche questa volta non si sono sbagliati: il caldo è arrivato e anche quest’anno sarà un estate torrida e con temperature altissime, pari (se non peggio) a quella del 2003, che ancora oggi resta una delle più calde in assoluto. Quindi, chi ha la fortuna di avere una casa al mare, ma anche in montagna, è decisamente il momento di ritornarci alla ricerca di un po’ di fresco.

Ovviamente, dopo un anno in cui la casa è stata completamente chiusa, è molto probabile trovare qualche piccolo imprevisto, che richiede un corretto e mirato intervento. Uno fra questi, ad esempio, potrebbe riguardare proprio il materasso, che sicuramente presenterà qualche piccola macchia di muffa e di umidità soprattutto se non si è coperto bene prima di andare via a fine stagione.

Come rendere come nuovo un materasso macchiato: poche mosse e tornerà perfetto

Una casa chiusa per lungo tempo, diventa il luogo ideale per la formazione di umidità e muffa, che, andranno ad ‘attaccare’ tutte le varie superfici presenti in casa. Una di queste è quella del materasso, che nel giro di poco andrà a presentare delle macchie ben evidenti, che dovranno assolutamente essere rimosse prima di poterlo usare nuovamente.

Non è affatto raro trovare il materasso macchiato, anzi, è davvero un imprevisto piuttosto comune, ma che per fortuna ha una soluzione rapida ed efficace. Con ingredienti che tutti abbiamo già in casa, in poche mosse tornerò come nuovo. Ecco quindi di cosa avremo bisogno:

3 cucchiai di sale

3 cucchiai di sapone liquido

3 cucchiai di ammorbidente

1 cucchiaio di acqua ossigenata

2 tazze d’acqua

Il procedimento è rapidissimo, basterà mettere all’interno di una ciotola tutti gli ingredienti e mescolare fin quando non saranno ben amalgamati tra loro. A questo punto prendere un panno in microfibra, immergerlo nel mix e passarlo sul materasso con movimenti circolare, agendo in modo particolare sulle zone macchiate. Risciacquare il panno e passarlo nuovamente, ed ecco che una volta che il materasso sarà asciutto, le macchie saranno completamente sparite. Un rimedio efficace, che permetterà di eliminare subito tutto lo sporco.