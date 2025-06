Gian Piero Gasperini è pronto a fare un altro sgambetto alla Juve: dopo il no alla panchina ha messo nel mirino l’obiettivo bianconero.

Nella giornata di presentazione ufficiale alla stampa di Gian Piero Gasperini come nuovo responsabile tecnico della Roma, lo stesso allenatore ex Atalanta ha confermato i rumors di qualche settimana fa. Ovvero quelli relativi ad un tentativo last minute della Juventus per portarlo sulla propria panchina.

“Si, mi hanno cercato. Ma ho subito avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta” – ha dichiarato Gasperini, facendo intendere come abbia preferito il progetto Roma a quello propostogli successivamente da Damien Comolli alla Juventus. Un piccolo smacco, ricordando come il tecnico nativo di Grugliasco sia da sempre molto legato ai colori bianconeri e di essere cresciuto sia come calciatore che come allenatore proprio alla Juve.

Non bastasse dunque il rifiuto al club bianconero, Gasperini è ora pronto a sfidare i suoi rivali anche in ambito calciomercato. Nella Roma l’ex atalantino avrà importante voce in capitolo nelle trattative in entrata, e Gasp avrebbe già individuato un rinforzo ideale per il suo schema, che non a caso piace anche alla Juventus.

Juve attenta, inserimento prepotente della Roma per il terzino Wesley

Gasperini è alla ricerca di esterni a tutta fascia per poter sviluppare al meglio con la Roma il gioco e la filosofia aggressiva tipica del suo credo calcistico. Uno dei profili maggiormente apprezzati è quello di Wesley, terzino destro del Flamengo considerato tra i migliori prospetti brasiliani del momento.

Come già anticipato da Calciomercato.it, il nome di Wesley è molto noto anche in casa Juventus, con i bianconeri che avrebbero da tempo sondato il terreno ed inviato emissari in Brasile per osservarlo da vicino. Ma l’inserimento della Roma sul calciatore classe 2003 potrebbe complicare nettamente le cose per la squadra di Igor Tudor.

Nella serata di ieri, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha annunciato proprio un tentativo recente dei giallorossi per Wesley, spinti proprio dal parere positivo di Gasperini nei suoi confronti. Il brasiliano un anno fa era stato vicinissimo al trasferimento all’Atalanta, ma l’imminente finale di Coppa Libertadores aveva rallentato e poi fatto saltare l’operazione.

Wesley, che sta disputando il Mondiale per club con il Flamengo, potrebbe non essere l’unico obiettivo di mercato in comune tra Juve e Roma. Entrambi i club di Serie A si sono approcciati nelle scorse ore anche al difensore argentino Balerdi del Marsiglia ed al terzino sinistro del Granada Gutierrez.