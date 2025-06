Formula 1, è ufficiale: niente Gran Premio di Spagna

Notizia dell’ultima ora in vista del GP di Formula 1 che si correrà oggi pomeriggio. Forfait improvviso da parte di uno dei grandi protagonisti.

Scatta oggi il nono Gran Premio della stagione 2025 di Formula 1. Nel pomeriggio tutti i piloti si presenteranno ai nastri di partenza del circuito di Montmelò, per il GP di Spagna, altra tappa tradizionale in calendario.

La griglia di partenza non sorprende gli appassionati, che ormai hanno capito l’andamento di questa annata automobilistica. In prima fila ancora una volta le McLaren dominanti di Oscar Piastri e Lando Norris, seguite dal campione in carica Max Verstappen con la Red Bull.

Ancora un tantino sottotono le Ferrari. Lewis Hamilton partirà oggi in Spagna dalla quinta posizione, nella speranza di riuscire a rimontare qualche piazzamento come fatto a Monte-Carlo. Mentre Charles Leclerc sarà settimo ai nastri di partenza.

Nelle scorse ore intanto è giunta una notizia improvvisa ed inaspettata: uno dei protagonisti attesi nella gara di quest’oggi ha dato forfait. Un problema dell’ultimo minuto lo costringerà a saltare al 100% la corsa in Catalogna, facendo disperare i propri tifosi.

Lance Stroll non correrà il GP di Spagna: il motivo spaventa i tifosi

Il pilota che non parteciperà al Gran Premio di Spagna questa domenica è Lance Stroll. Ovvero uno dei componenti dell’Aston Martin, che a sorpresa darà forfait come comunicato dalla stessa scuderia inglese proprio poche ore prima dell’avvio.

“Nel corso delle ultime sei settimane Lance ha accusato dolore alla mano e al polso, che il suo consulente medico ritiene sia correlato alla procedura a cui si è sottoposto nel 2023. Di conseguenza non correrà domani e si sottoporrà a una procedura per risolvere questi problemi prima di concentrarsi sulla sua guarigione”.

Dunque un infortunio alla mano che sta debilitando il pilota canadese, non a caso nelle scorse settimane sceso molto di rendimento alla guida della vettura di Silverstone. Stroll dopo una buona partenza stagionale, con un sesto ed un nono posto nei primi due gran premi, non è mai più riuscito ad avvicinare la zona punti.

Nel GP di Catalogna di quest’oggi sarebbe scattato dalla 14.a posizione ma, concordando con il proprio team, ha deciso di rinunciare alla corsa per cominciare subito le terapie del caso a mano e polso. Già nel 2023 era stato vittima di una frattura nella stessa area osseo-muscolare a causa di una caduta dalla bicicletta in allenamento. A portare in alto la bandiera dell’Aston Martin sarà dunque il solo veterano Fernando Alonso.