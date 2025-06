“Gli italiani meritano sicurezza! Nessun premio per chi occupa abusivamente” | On. Fabio Rampelli

Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, il Governo guidato da Giorgia Meloni lancia un messaggio chiaro: tolleranza zero contro le occupazioni abusive. Cuore pulsante del provvedimento è l’introduzione del nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, con pene che arrivano fino a sette anni di reclusione. Un cambio di passo che intende rafforzare in modo concreto la tutela della proprietà privata e restituire fiducia a chi ogni giorno, come ha sottolineato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, si sente abbandonato dallo Stato.

Fabio Rampelli: “Difendere chi subisce, non chi viola la legge”

“Pensiamo al caso di un anziano che esce per ritirare la pensione o fare la spesa e, al ritorno, trova la casa occupata. Non è fantascienza: purtroppo questi episodi accadono davvero”, ha dichiarato Rampelli ai microfoni di “UN GIORNO SPECIALE“. Il vicepresidente della Camera, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, ha posto l’accento su una delle misure più attese del decreto: il rilascio immediato degli immobili occupati, ora possibile entro 48 ore, grazie alla semplificazione delle procedure di sgombero.

Occupazioni abusive, pene più severe e tempi più rapidi

Il nuovo articolo 634-bis del Codice penale prevede sanzioni molto più dure per chi occupa con violenza, minaccia o inganno un’abitazione. Non solo: il decreto colpisce anche chi favorisce o trae profitto dall’occupazione, punendo il pagamento o la cessione di denaro legato a immobili occupati senza titolo. Una rivoluzione anche sul fronte operativo: in caso di denuncia, se si tratta della prima casa del proprietario, le forze dell’ordine potranno agire subito, con autorizzazione del magistrato, anche nella fase preliminare dell’indagine.

Una risposta a una domanda di giustizia diffusa

Rampelli ha ribadito che la norma è nata per rispondere a un’esigenza crescente nella società italiana: “C’è l’esigenza di rispondere a una domanda sempre più pressante da parte dei cittadini onesti… la sicurezza è percepita come compromessa”. Un messaggio forte, diretto a chi rispetta le regole, troppo spesso – ha sottolineato – lasciato solo dalle istituzioni. Il decreto vuole quindi riportare l’equilibrio tra diritti e doveri, anche in un contesto delicato come quello abitativo.

Fabio Rampelli, “Nessun premio per chi occupa abusivamente”

Alla domanda di un ascoltatore su cosa accada agli occupanti sgomberati, Rampelli ha risposto senza mezzi termini: “Io non credo che chi commette un reato debba poi ricevere assistenza dallo Stato… Chi viene sgomberato farà come tutti gli altri: cercherà un lavoro, una casa”. Una posizione netta, che ribadisce l’obiettivo politico del provvedimento: restituire centralità e protezione ai legittimi proprietari, senza giustificazioni per chi viola la legge.

Un segnale politico e culturale

Il Decreto Sicurezza non è solo un intervento normativo, ma anche – nelle parole dello stesso Rampelli – “un passo avanti importante” nella difesa di valori fondamentali come la legalità, la proprietà e il rispetto delle regole. Il governo Meloni intende così rafforzare l’autorevolezza dello Stato e contrastare fenomeni che negli ultimi anni sono stati, secondo Rampelli, “troppo spesso giustificati mediaticamente o politicamente”.

