Primo colpo per la Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti pronti a regalare al proprio tecnico un rinforzo in arrivo dalla Juventus.

In questi giorni in casa Lazio si discute soprattutto per via del cosiddetto indice di liquidità, ovvero il parametro che non consentirebbe alla società di Claudio Lotito di operare sul mercato. Diversi organi di stampa hanno persino parlato di situazione bloccata e di difficile risoluzione, con mister Maurizio Sarri deluso e pronto a dare le dimissioni.

Niente di più lontano dalla realtà, anche perché lo stesso Sarri, dopo un recente incontro con la dirigenza, ha scelto di restare e sposare la causa laziale, fidandosi ciecamente del progetto che ha deciso di riprendere in mano, dopo le sorprendenti dimissioni del 2024.

Servirà lavoro e pazienza alla Lazio per risolvere la situazione e tornare a fare mercato in entrata. Ma intanto il d.s. Fabiani, sempre sotto indicazione di Sarri, sta già meditando alcuni colpi per rinforzare la rosa biancoceleste, per renderla più appetibile ed adatta al tanto decantato gioco offensivo del tecnico originario di Figline Valdarno.

Lazio, occasione Weah: i biancocelesti pronti a strapparlo dalla concorrenza inglese

Per dare vita ad un 4-3-3 spregiudicato e bello da vedere, mister Sarri avrà bisogno di diversi ritocchi alla rosa. La Lazio è pronta a consegnargli almeno un paio di difensori, una mezzala offensiva e possibilmente un esterno alto tutto estro e rapidità.

Nei pensieri dei capitolini c’è un jolly di fascia che, per caratteristiche tecniche ed atletiche, potrebbe fare il salto di qualità nella Lazio. Ovvero Timothy Weah, il figlio d’arte in forza alla Juventus che sembra destinato a lasciare il suo club, poiché non centrale negli schemi di Igor Tudor.

Fino a poche ore fa sembrava destinato a volare in Premier League, direzione Nottingham Forest, invece l’operazione Weah pare essere saltata definitivamente. La Lazio osserva la situazione e, una volta risolti i già citati incastri finanziari, potrebbe dare l’assalto allo statunitense, che nello schema di Sarri sarebbe utile sia come terzino che come ala destra.

Weah, figlio del fenomenale attaccante liberiano George (ex Milan e PSG), è un classe 2000 che nell’ultima stagione alla Juventus ha disputato 42 gare ufficiali condite con 6 reti e 5 assist. Il suo miglior pregio è la duttilità, visto che durante la gestione di Thiago Motta in bianconero è stato utilizzato persino come centravanti di movimento.

Il costo del cartellino di Weah si aggira intorno ai 13 milioni di euro, cifra alla portata del club biancoceleste. Ma non è da escludere che Lotito, prima di investire su questo nuovo innesto, debba prima fare cassa con la cessione di qualche esubero: i primi papabili partenti sembrano essere Tchaouna (vicinissimo al Burnley) e Noslin, pupilli dell’ormai ex tecnico Baroni.