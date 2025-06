Affrettati, torna da Lidl l’immancabile accessorio per l’estate che ti fa stare fresco e ti fa risparmiare a fine mese: solo pochi pezzi disponibili.

Il caldo o si ama o si odia, non c’è via di mezzo, non esistono sfumature, ma semplicemente o bianco o nero. Per chi lo ama, sicuramente questi primi giorni in cui le temperature sono state già abbastanza alte, sono stati perfetti. Invece, dall’altra parte, tutti colori che non amano quella sensazione di appiccicaticcio perenne, è iniziato la stagione dei tormenti.

Quando la colonnina del mercurio è molto alta, anche in casa gli ambienti inizieranno a riscaldarsi, diventando quindi poco confortevoli. Ecco perché, condizionatori e ventilatori inizieranno a lavorare duro, in modo tale da poter creare zone fresche, dove sarà anche piacevole riposare. Tuttavia, non sempre si avrà la disponibilità, sia di spazio, che anche economica, per poter mettere l’uno o l’altro, come fare quindi in questi casi? Ebbene, la soluzione perfetta per l’estate arriva direttamente da Lidl.

Ritorna da Lidl l’accessorio perfetto per rinfrescare la casa in estate: costa davvero pochissimo

Non è la prima volta che Lidl permette di acquistare delle soluzioni perfette per casa a prezzi davvero molto vantaggiosi. Grazie alla sua serie di piccoli elettrodomestici, permette di avere prodotti di qualità a prezzi bassissimi. Detto questo, da lunedì 16 giugno, tutti dovrebbero correre nei punti vendita per accaparrarsi, l‘immancabile accessorio per rinfrescare le giornate calde e afose.

Ebbene, per poter combattere il caldo torrido, da lunedì 16 giugno ritorna da Lidl il ventilatore da tavolo senza pale. Piccolo e compatto è perfetto per essere spostato facilmente da un ambiente all’altro. Non avendo pale, non è particolarmente rumoroso, adatto quindi anche per usarlo di notte. Il prezzo è davvero una bomba e con solo 49,00 euro, riuscirete a portare a casa un vero gioiellino.

È dotato di di telecomando e dispone di un Display LED e 4 tasti: on/off, livello di velocità, timer, oscillazione. Inoltre è possibile scegliere fra 10 livelli di velocità. Come sempre i prodotti SilveCrest sono dotati di 3 anni di garanzia, il che li rende davvero unici. Ovviamente le quantità disponibili sono limitate, quindi, se volete essere certi di riuscire a portare a casa questo grazioso ventilatore senza pale, affrettatevi, altrimenti rischiate di restare senza.