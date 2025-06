Costumi da bagno, come lavarli in modo perfetto senza danneggiarli: così elimini anche tutta la sabbia

Come lavare in modo corretto i costumi da bagno senza rischiare di rovinarli: con questo metodo saranno perfetti ed elimini subito anche la sabbia.

I costumi da bagno sono tra i capi d’abbigliamento che in estate non possono di certo mancare. Freschi, comodi, pratici e colorati, ci permettono di poter andare al mare o in piscina e di fare bagni piacevoli e rinfrescanti. Grazie al loro particolare materiale, si asciugano velocemente, evitando così di restare bagnati per ore intere.

Ovviamente, così come capita per tutti gli altri indumenti, anche i costumi da bagno devono essere necessariamente lavati, soprattutto dopo un’intera giornata in cui sono stati esposti al sole, alla salsedine o al cloro e anche alla tanto temuta sabbia. Quindi, lavarli in modo accurato sarà fondamentale per eliminare ogni traccia e per preservare colore e tenuta.

Come lavare in modo corretto i costumi da bagno senza rischiare di rovinarli

Lavare i costumi in modo corretto non è assolutamente complicato, tuttavia bisognerà prestare attenzione ad alcuni semplici passaggi per evitare che si possano rovinare, perdendo il loro colore, eventuali applicazioni o addirittura perdere la loro forma originale. Il nostro consiglio è quello di lavarli sempre a mano e ora vi andremo a mostrare come fare.

Scegliere di lavare i costumi da bagno a mano è un’opzione che va a preservare l’integrità dei capi, evitando che la lavatrice possa danneggiarli anche in modo irrimediabile. Si tratta di un’operazione semplicissima e che richiede davvero poco tempo. Indipendentemente dal tipo di tessuto sono due gli elementi essenziali per lavare a mano un costume da bagno:

Sapone delicato

Acqua fredda o tiepida, massimo 30°.

Una volta che tutto sarà pronto, ecco gli step che devi seguire per un lavaggio di successo:

Prima di immergere il costume in acqua, togliere tutta la sabbia che puoi, controllando bene anche che non ce ne sia nella trama; Sciacquare il costume con acqua corrente, con acqua fredda o tiepida non oltre i 30°; Aggiungere il sapone delicato, possibilmente neutro generico o adatto ad elastan, che è il tessuto solitamente più presente nei costumi da bagno; Una volta lavato per bene, risciacquare con cura e senza strizzare; Infine, mettere ad asciugare all’aria aperta ma non alla luce diretta del sole e possibilmente non appenderlo. Basterà appoggiarlo su un ripiano orizzontale in modo tale che non perda la sua forma.

Ed ecco che in poche mosse il costume sarà perfettamente pulito, privo di qualsiasi traccia di sporco, ma soprattutto sarà ancora in perfetto stato.