Brutte notizie per Lorenzo Musetti, reduce da una semifinale epica ma sfortunata al Roland Garros. Il tennista azzurro (attualmente numero 6 del ranking ATP) si è infortunato durante la sfida contro Carlos Alcaraz, andata in scena lo scorso venerdì 6 giugno a Parigi. Costretto al ritiro dopo aver accusato dolore alla gamba sinistra, Musetti si è sottoposto nelle ore successive a una serie di esami diagnostici che hanno confermato i timori iniziali: si tratta di una lesione all’adduttore sinistro.

Lo stop forzato

Secondo quanto comunicato dallo staff medico che lo segue, il recupero richiederà almeno 15 giorni di stop. Una prognosi che mette seriamente in dubbio la sua partecipazione al Queen’s Club Championship, in programma a Londra dal 16 al 22 giugno, torneo su erba che rappresenta una delle tappe principali di preparazione a Wimbledon. Musetti, inserito nel tabellone del Queen’s come testa di serie numero 3, rischia dunque di dover rinunciare a uno degli eventi chiave del calendario pre-Wimbledon.

Ma le preoccupazioni non finiscono qui. Anche la presenza ai Championships, lo storico torneo di Wimbledon al via il 30 giugno, è tutt’altro che garantita. La priorità dello staff sarà evitare ogni rischio di ricadute che potrebbero compromettere non solo la stagione su erba, ma anche i mesi estivi, con in vista gli appuntamenti sul cemento nordamericano e le Olimpiadi di Parigi a fine luglio.

Prospettive del futuro rientro in campo

Nei prossimi giorni Musetti verrà sottoposto a nuovi controlli per valutare l’evoluzione del quadro clinico e decidere tempi e modalità del rientro in campo. Una scelta che sarà presa con cautela: la brillante semifinale raggiunta al Roland Garros ha confermato il suo ottimo stato di forma e la crescita costante, ma ora il focus si sposta sulla gestione fisica e sul recupero completo.

I tifosi azzurri sperano in un rientro lampo, ma al momento la prudenza sembra l’unica via percorribile.