ULTIM’ORA | Ranieri rifiuta l’offerta dell’Italia: tutti i dettagli

Italia, Claudio Ranieri sorprende tutti: niente Nazionale, resta fedele alla Roma

In un momento in cui sembrava tutto pronto per un nuovo capitolo alla guida della Nazionale Italiana, Claudio Ranieri ha preso una decisione che in pochi si aspettavano: ha rifiutato l’opportunità di diventare commissario tecnico degli Azzurri.

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, il suo nome era circolato con insistenza per la panchina azzurra. L’interesse della FIGC era concreto, così come la stima del presidente Gravina. Tuttavia, Ranieri ha scelto di rispettare l’impegno preso con la Roma, dove da poco ha assunto un ruolo dirigenziale dopo aver chiuso la carriera da allenatore.

Da parte del club giallorosso non ci sarebbero stati ostacoli: i Friedkin, proprietari della Roma, si erano detti disponibili ad appoggiare anche un eventuale doppio incarico. Ma è stato Ranieri stesso a voler chiudere la porta all’Italia, confermando la sua intenzione di dedicarsi completamente al progetto romanista.

Con il suo rifiuto, ora prende sempre più quota l’ipotesi Stefano Pioli per la panchina della Nazionale. L’ex tecnico del Milan è uno dei profili più graditi in Federazione e potrebbe essere il nome scelto per guidare l’Italia nel nuovo ciclo.