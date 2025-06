Come pulire la cappa in modo corretto con questi 4 semplici consigli: in poche mosse tornerà ad essere igienizzata e senza grasso.

La cappa in cucina ha un ruolo davvero molto importante, infatti, aspira fumi e vapori durante la cottura, evitando che questi si sprigionino nell’aria. Inoltre, filtra o espelle i cattivi odori, i residui di grasso e l’umidità che si formano durante la cottura, mantenendo l’ambiente più pulito e sano.

Ma non è tutto, perché tenendo in funzione la cappa, si migliora nettamente la qualità dell’aria, infatti, una volta accesa vita l’accumulo di sostanze potenzialmente nocive (come monossido di carbonio, in minima parte), contribuendo a una migliore ventilazione. Infine, riduce il rischio di formazione di condensa sui muri o sui mobili della cucina, che può portare a muffa e danni nel tempo.

Cappa in cucina, come pulirla in modo adeguato per averla finalmente igienizzata: basta fare così!

In commercio esistono due tipologie di cappa, c’è quella aspirante che espelle l’aria all’esterno tramite un condotto e quella filtrante o a ricircolo, che filtra l’aria attraverso filtri (grassi e a carbone attivo) e la reimmette pulita nell’ambiente. Indipendentemente dalla tipologia scelta, ciò che sarà davvero importante è eseguire una pulizia periodica della cappa affinché possa svolgere alla perfezione il suo ‘lavoro’.

La pulizia della cappa è davvero una nota dolenti a causa dei residui di unto che la rendono particolarmente difficile da sgrassare. Ecco perché ci sono 4 piccoli consigli da mettere subito in pratica e che aiuteranno ad averla igienizzata nel minor tempo possibile. Vediamoli nel dettaglio:

Prima di iniziare a pulire la cappa, far bollire una pentola con acqua e limone. I vapori che si andranno a sprigionare ammorbidiranno lo sporco. In alternativa si potrà fare la stessa cosa usando però dell’aceto; Smontare tutto ciò che è possibile: mettere i vari elementi in lavastoviglie o in alternativa in una bacinella con acqua calda, sapone per piatti e bicarbonato; Cambiare i filtri regolarmente: in questo modo si andrò ad agire sullo sporco evitando che se ne accumuli troppo e dopo sarà più impegnativo da pulire; Pulire la parte esterna della cappa a fine giornata: passare uno straccio imbevuto con acqua e aceto, o acqua e sapone di Marsiglia a fine giornata, andrà ad eliminare velocemente tutto lo sporco accumulato durante la cottura, impedendo così che diventi una vera e propria incrostazione.

Con questi 4 piccoli consigli, pulire la cappa non sarà più complicato e ci vorrà davvero pochissimo per averla nuovamente igienizzata.