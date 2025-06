Canone RAI, come ottenere l’esenzione: addio al pagamento

Tante persone non dovranno pagare più il Canone Rai. Ecco come possono chiedere l’esenzione dal pagamento di questo tributo.

Il Canone Rai è un tributo che devono pagare ogni anno tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo. Va pagato una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Dal 2016 il costo del canone viene addebitato direttamente nella bolletta della fornitura elettrica.

Infatti da quell’anno vige la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. In linea generale, però, ci sono dei soggetti che non sono tenuti al pagamento del canone, vale a dire le persone con più di 75 anni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Ma sono anche altri i soggetti che devono dire addio al pagamento del Canone Rai. Ecco come possono ottenere l’esenzione.

Come ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai

Devono pagare il Canone Rai tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo, ad eccezione per gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo, che possono ottenere l’esenzione. Oltre a loro, ci sono altri soggetti che non devono pagare questo tributo.

In particolare possono evitare di pagarlo coloro che dimostrino di non avere televisori nella propria abitazione. Sarà necessario che presentino una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate in cui si attestino l’assenza di apparecchi televisivi in casa: in questo modo non avranno l’addebito del canone per l’anno di riferimento.

Infatti questa dichiarazione sostitutiva ha validità annua e quindi va presentata ogni anno. Per avere l’esonero dal pagamento del Canone Rai 2025, relativamente al secondo semestre dell’anno, si può ancora presentare questo documento entro il 30 giugno 2025 e lo si può fare tramite il portale online dell’Agenzia delle Entrate, PEC o raccomandata semplice.

