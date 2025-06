Tutti i big match del nuovo calendario di Serie A 2025/2026

Il nuovo calendario della Serie A 2025-2026 è stato ufficialmente presentato al Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival dello Sport, segnando così l’inizio del conto alla rovescia verso la prossima stagione calcistica italiana. La Lega Serie A ha svelato tutte le date e le partite che scandiranno il campionato, che prenderà il via il weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026.

Le novità principali del calendario

Inizio e fine campionato: La stagione inizierà ufficialmente il 24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026, con la 38ª giornata che vedrà protagonisti i match di chiusura, tra cui il derby della Mole Torino-Juventus.

• Squadre partecipanti: Rispetto alla stagione precedente, sono arrivate le neopromosse Sassuolo, Pisa e Cremonese, che si uniscono alle altre grandi protagoniste come Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta.

• Calendario asimmetrico: Il girone di ritorno non sarà speculare a quello di andata, con almeno 8 giornate di distanza tra la gara di andata e quella di ritorno contro la stessa avversaria.

• Derby e big match: Non saranno previsti derby nella prima e nell’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale della 9ª giornata. Il primo derby sarà quello di Roma alla 4ª giornata (21 settembre), mentre il derby di Milano è previsto il 23 novembre e il 9 marzo, e quello di Torino il 9 novembre e il 24 maggio.

• Turni infrasettimanali: Solo due le partite infrasettimanali, previste nella 9ª giornata (29 ottobre 2025) e nella 19ª giornata (6 gennaio 2026).

• Soste per le Nazionali: Sono previste quattro soste per permettere ai calciatori di raggiungere le proprie Nazionali: 7 settembre 2025, 12 ottobre 2025, 16 novembre 2025 e 29 marzo 2026.

I big match e i derby più attesi

Il calendario offre subito grandi emozioni, con il primo big match già alla 3ª giornata: Juventus-Inter in programma il 14 settembre. Il derby di Roma andrà in scena il 21 settembre, mentre il derby di Milano è in calendario il 23 novembre e l’8 marzo. Il derby di Torino, invece, chiuderà la stagione il 24 maggio 2026.

Tra gli altri big match da segnare sul calendario ci sono Juventus-Napoli (25 gennaio), Inter-Napoli (11 gennaio), Atalanta-Inter (28 dicembre), Roma-Milan (25 gennaio) e Napoli-Roma (15 febbraio).

Le date della Coppa Italia

In parallelo al campionato, la Coppa Italia 2025-2026 inizierà il 10 agosto con i preliminari, proseguendo con i trentaduesimi il 17 agosto, i sedicesimi il 24 settembre, gli ottavi il 3 e 17 dicembre, i quarti il 4 e 11 febbraio, le semifinali il 4 marzo e 22 aprile e la finale il 13 maggio 2026.

Calendario Serie A 2025 2026, tutti i big match