Tutto deciso per quanto riguarda Tadej Pogacar in vista dell’ormai prossimo Tour de France. Il campione in carica sarà agevolato in questo modo.

A pochi giorni dall’avvio del Tour de France, la grande classica a tappe del ciclismo internazionale, è impossibile non pensare a Tadej Pogacar come il favorito, l’atleta da battere in vista di questo evento. Non a caso lo sloveno è campione in carica al Tour e ciclista numero 1 secondo la classifica internazionale.

Pogacar ha scelto di saltare il Giro d’Italia, altro grande evento a tappe della stagione, per prepararsi al meglio in vista del Tour de France. Ha vinto con netto distacco il Giro del Delfinato così da scaldare i motori e sembra tutto pronto per un’altra grande prova del classe ’98, su cui si accenderanno i riflettori.

In molti già pregustano un duello all’ultima curva con Jonas Vingegaard, altro grande ciclista che nel proprio palmarès vanta il trionfo in due edizioni della Grande Boucle, proprio come Pogacar. Ma il team UAE Emirates ha scelto di agevolare il proprio fuoriclasse formando una squadra davvero spaziale proprio in vista di questo grande evento.

Pogacar, che squadra per il Tour de France: accanto a lui uno scalatore di lusso

L’UAE Emirates ha ufficializzato nelle scorse ore il team composto da 8 ciclisti che gareggerà al Tour de France, con l’intento di lavorare da squadra ed agevolare sia il trionfo di Tadej Pogacar, sia mandare in zona podio il maggior numero di atleti possibile.

Lo sloveno campione uscente potrà contare su un luogotenente di altissimo livello, uno scalatore di lusso che viene da una stagione finora pazzesca. Ovvero Joao Almeida, il portoghese 26enne che ha conquistato negli ultimi mesi Giro dei Paesi Baschi, Giro di Romandia e Giro di Svizzera.

Altro scalatore importante a disposizione dell’UAE Emirates sarà Adam Yates, uno che in passato è stato nominato miglior giovane talento al Tour e giunto terzo alla Grande Boucle del 2023. Duello a distanza con il fratello gemello Simon, che invece correrà con la Visma e viene dal trionfo al Giro d’Italia.

A completare il team di Pogacar ci saranno altri nomi importanti del ciclismo odierno: Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens, Jhonatan Narvaez e Nils Politt. Non convocato, come invece suggerito nelle scorse settimane, Domen Novak. Insomma, lo sloveno avrà tutto l’aiuto possibile dal suo team, che è considerato favorito anche per primeggiare nella classifica a squadre. Non a caso l’UAE Emirates si è aggiudicata questo riconoscimento già nell’edizione 2024.