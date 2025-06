Novità a sorpresa che riguarda Pecco Bagnaia proprio a pochi giorni da una delle sue gare preferite, il gran premio che si corre al Mugello.

Il weekend a cui ci stiamo avvicinando sarà molto sentito ed importante per gli appassionati italiani di motociclismo. Infatti andrà in scena il GP d’Italia di MotoGP, che si corre come da tradizione presso il circuito del Mugello, vera e propria dimora per gli appassionati ducatisti.

Un fine settimana da sfruttare soprattutto per un pilota: quel Pecco Bagnaia che ha bisogno di recuperare punti e fiducia dopo un inizio di stagione tutt’altro che brillante. Dopo il podio conquistato al GP di Aragona, il centauro torinese dovrà dimostrare tutto il suo valore, pur facendo ancora un po’ fatica con la GP25, l’attuale Desmosedici della Ducati Lenovo con cui ha scarso feeling da inizio anno.

Sono davvero tanti i punti che separano Bagnaia, attualmente terzo nella classifica piloti, dal leader attuale Marc Marquez, che sta dominando la stagione con 233 punti conquistati e già quattro gran premi vinti. Ma la stagione è ancora lunga e Pecco vuole sfruttare il suo trend positivo al Mugello per cominciare la rimonta.

Sorpresa da DAZN Spagna: un documentario su Bagnaia alla vigilia del Mugello

Intanto sul web è spuntata una strana faccenda, che ha messo in allarme diversi appassionati di motociclismo. Riguarda l’emittente streaming DAZN Spagna, ovvero la versione iberica della nota piattaforma che anche nelle nostre latitudini trasmette diversi eventi sportivi in esclusiva.

L’emittente appena citata ha scelto di mandare in onda, proprio a pochi giorni dal GP d’Italia, un documentario sulla vita tra i paddock di Pecco Bagnaia. Un focus a sorpresa sul pilota della Ducati, su come appare lontano dai riflettori e sul suo rapporto con colleghi e rivali. Sicuramente un prodotto molto interessante per chi ama particolarmente la MotoGP.

Resta però un quesito: perché far uscire questo documentario proprio alla vigilia della gara al Mugello? Alcuni sul web, tra cui il magazine Mow Mag, hanno parlato di scaramanzia e di ‘gufata‘ nei confronti di Bagnaia, che nel gran premio casalingo va sempre molto forte ed è detentore in carica delle ultime tre edizioni. Al contrario dei fratelli Marquez che hanno spesso faticato in Toscana.

A prescindere dai giudizi ironici e dalle dietrologie, il documentario in questione mette in luce un Bagnaia professionale e concentrato, molto più simile a Marc Marquez di quanto ci si aspetti. Infatti i due rivali sono entrambi meticolosi e puntigliosi, pronti a confrontarsi con gli ingegneri quotidianamente. Insomma, altro che dualismo o personaggi agli antipodi: Pecco e Marc sono molto più vicini del previsto.