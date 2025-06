Nuovo limite di velocità davanti all’autovelox: questa ultima decisione non farà piacere a molti automobilisti. Ecco cosa si sa.

Con l’introduzione delle nuove norme del Codice della Strada sono cambiate molte cose, ad esempio circa la tolleranza sul consumo di alcol prima di mettersi alla guida. Ma non è tutto perché le norme cambiano in fretta e bisogna conoscerle per non incorrere in sanzioni, anche salate.

E così un’ultima decisione inguaia gli automobilisti perché è stato imposto un nuovo limite di velocità davanti all’autovelox. Ciò significa che chi correrà, si vedrà arrivare a casa una bella multa, anche piuttosto salata. Ecco cosa si sa.

Il nuovo limite di velocità dell’autovelox

L’ultima decisione sul nuovo limite di velocità dell’autovelox non farà contenti molto automobilisti ma sembra doverosa. La decisione è stata presa, infatti, su quella che è ritenuta una delle strade più trafficate d’Italia: la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga.

Considerando che qui si verificano troppi incidenti ogni incidente e che dunque è una delle strade più pericolose d’Italia, si è deciso di installare il Tutor, per convincere gli automobilisti a rispettare il limite dei 70 km all’ora. In particolare il sistema, che misura la velocità media in un determinato tratto, sarà installato tra Civate e Abbadia Lariana.

In questo modo si cerca di far rispettare il limite di velocità quantomeno agli automobilisti che percorrono le gallerie del Monte Barro e del traforo di San Martino. Secondo il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, in pochi rispettano il limite di velocità di 70 km/h e il risultato sono incidenti all’ordine del giorno, specialmente tamponamenti.

Chiaramente non solo è in pericolo la sicurezza dei tanti automobilisti che percorrono questa strada, ma le conseguenze sono anche rallentamenti e code che paralizzano tutta la viabilità della zona e la Superstrada. Invece con l’installazione di questo autovelox gli agenti potranno notificare le multe a chi va troppo veloce direttamente a casa.

Questa decisione del nuovo limite di velocità dell’autovelox di 70 km/h non piacerà a molti automobilisti ma è necessario per garantire sicurezza agli automobilisti ma anche per non mettere in crisi la viabilità in questa che è considerata una delle strade più trafficate e pericolose d’Italia. Si stima infatti che qui circolino circa 90 mila veicoli ogni giorno. Chissà se in questo modo si limiteranno gli incidenti e i tamponamenti: dall’Amministrazione sperano proprio di sì!