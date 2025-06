Ascoltare buona musica ti fa venire la pelle d’oca? Dietro c’è una motivazione ben precisa: scoprila!

Sai perché ascoltare della buona musica fa venire la pelle d’oca? C’è una motivazione ben precisa da conoscere e che farà davvero la differenza.

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di avere una canzone o una musica a cui si è legati particolarmente, magari perché ricordano un momento specifico oppure perché si associano avvenimenti particolari vissuti proprio nel periodo in cui era in voga quella stessa canzone. Musiche, parole, melodie, sono tutte cose che ci fanno viaggiare con la mente e ci riportano indietro nel tempo.

Ebbene, quante volte è capitato che proprio ad ascoltare questa stessa canzone, improvvisamente ci viene la pelle d’oca? Sembra un fenomeno che nulla ha a che vedere con quella specifica canzone, eppure in realtà non è affatto così anzi, c’è proprio una correlazione scientifica tra musica e pelle d’oca.

Ecco perché quando ascoltiamo della buona musica ci viene subito la pelle d’oca

Se mentre ascoltiamo una canzone, improvvisamente ci sentiamo percorre da un vero e proprio brivido, al punto tale da avere la pelle d’oca, allora vuol dire che abbiamo appena sperimentato un fenomeno che prende il nome di ‘frisson’, ossia letteralmente brivido e che avviene per una motivazione ben precisa.

Il frisson si manifesta come un’improvvisa sensazione di brivido, formicolio o pelle d’oca, in genere in risposta a stimoli sensoriali particolarmente potenti, ad esempio quando ascoltiamo una canzone che ci colpisce particolarmente o quando guardiamo una scena di un film particolarmente toccante. Dietro a tutto questo c’è ovviamente il nostro cervello, che rilascia sostanze chimiche come la dopamina, che sono associate al piacere e alla gratificazione.

Tutti coloro che provano questo tipi di fenomeno, hanno una particolare correlazione tra le aree del cervello deputate all’ascolto e quelle responsabili della gestione delle emozioni. In pratica, il cervello è più sensibile e ricettivo agli stimoli emotivi. A rendere il tutto ancora più intenso possono esserci diversi fattori, come ad esempio una canzone o un film a cui sono associati particolari ricordi, anche il volume in cui si ascolta la musica può fare la differenza. Più sarà alta e più il nostro cervello percepirà maggiormente l’intensità e scatenerà una reazione più significativa. Ecco che quindi, se capita di avere la pelle d’oca non avviene certo per caso, ma dietro c’è una motivazione ben precisa.