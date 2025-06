Non c’è bisogno di andare alle Maldive per trovare spiagge da sogno. In questo posto c’è mare cristallino e pesce fresco a meno di 10 euro.

Moltissimi italiani hanno il sogno delle spiagge paradisiache delle Maldive e c’è chi, prima o poi riesce effettivamente ad andarci. In molti, poi, quest’estate hanno già prenotato le proprie vacanze in località da sogno in Italia e all’estero. Molte, però, sono molto costose e non tutti possono permettersele.

Però chi l’ha detto che per vivere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento si debba per forza andare alle Maldive o in località costose? In questo posto è possibile trovare mare cristallino e pesce fresco a meno di 10 euro. Ecco dove si trova.

La località con mare cristallino e pesce fresco a meno di 10 euro

Spesso si pensa, erroneamente, che per trovare spiagge paradisiache e da sogno si debba per forza andare in località tropicali e costose. In realtà non è così e ci sono mete, molto vicine a noi, in cui trascorrere delle giornate all’insegna del relax e del divertimento fra mare cristallino, spiagge incantate e pranzi di pesce fresco a meno di 10 euro.

Ad esempio si può scoprire una destinazione bellissima, ma ancora poco conosciuta e battuta dal turismo di massa: l’Albania. Da sempre questo Paese ha goduto di una posizione strategica nel Mediterraneo e le sue città più grandi, come Tirana, che è la capitale, sono un mix di modernità e tradizione. Durazzo offre una delle più belle coste del Paese, mentre Valona, ha un lungomare e spiagge bellissime.

In Albania si trovano, infatti, alcune spiagge incantevoli che non hanno nulla da invidiare alle Maldive. Quelle più belle sono quella di Dhermi, Ksamil e Himara, caratterizzate da mare turchese e bellezza naturale. Naturalmente l’Albania è anche un posto dove poter assaggiare la cucina tipica, di pesce, pagando pochissimo. Un pranzo a base di pesce fresco qui costa 10 euro.

Ma non è tutto perché una vacanza in Albania all inclusive per una settimana costa circa 700 euro a persona e questo è un prezzo molto basso confrontato con altre località. Inoltre si possono trovare voli per questo Paese a prezzi molto bassi, anche sotto i 50 euro se si prenota con anticipo e si evita l’alta stagione (che va dal 15 luglio al 15 agosto). Un’alternativa per arrivarci sono i traghetti che hanno tariffe medie di circa 120 euro e che partono da porti come Brindisi, Bari e Ancona.

Insomma, l’Albania è proprio una meta da scoprire per trovare mare cristallino e pesce fresco a meno di 10 euro.