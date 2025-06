Aloni neri nei sandali, come trattare la macchia per farla sparire del tutto: vedrai che risultato

Come eliminare dalle scarpe aperte e dai sandali tutti quegli aloni neri che si formano per il sudore: con questo metodo spariranno subito.

Uno degli aspetti positivi dell’estate, è che finalmente si potranno indossare tutte quelle scarpe aperte, che ci permetteranno di tenere i piedi freschi, senza l’incubo di dover mettere calzini e scarpe chiuse. Una vera e propria liberazione, che aiuterà anche a stare più comodi, senza tutte quelle calzature strette e pesanti.

Ovviamente, nonostante i sandali o anche le infradito siano modelli di scarpe comodissimi da indossare in estate, hanno una piccola problematica molto comune, ossia a causa del sudore e dello sporco che si accumula, tendono a formare un odioso alone nero sulla suola che le rende davvero poco presentabili. Si tratta di vere e proprie macchie nere, che, soprattutto nei modelli più usati, andranno a donare un senso di sporco e di trascuratezza.

Aloni neri nei sandali, ecco come agire subito per eliminare la macchia

Ritrovarsi i propri sandali preferiti con un’evidente alone nero sulla suola non è di certo una cosa gradevole, soprattutto se la macchia è così grossa da essere ben visibile. Sarà quindi importante agire subito, affinché si possa eliminare del tutto e anche senza fatica. Per poterlo fare, basterà provare questo rimedio del tutto casalingo e gli aloni neri dai sandali spariranno in un attimo.

La prima cosa da fare per evitare che si formino questi terribili aloni, è pulire la suola dei sandali ogni volta che si tolgono. Basterà anche semplicemente spazzolare il plantare, oppure utilizzare un panno leggermente umido per eliminare tutto lo sporco superficiale. In questo modo, si potranno prevenire macchie ed aloni. Se invece il danno ormai è fatto, si dovrà trovare un rimedio per togliere ogni traccia di sporco e ancora una volta il bicarbonato di sodio tornerà piuttosto utile.

Prendere i sandali da trattare e versare sopra gli aloni uno strato generoso di bicarbonato. Lasciare agire tutta la notte, dopodiché il mattino dopo spazzolare e rimuovere tutto il prodotto, ed ecco che le macchie e anche eventuali cattivi odori saranno completamene spariti. In alternativa al bicarbonato, si potrà anche usare il borotalco. Il procedimento è lo stesso e il mattino dopo si otterrà un risultato perfetto. Ed ecco che finalmente gli aloni neri saranno completamente spariti.