Messaggio pericoloso che riguarda Federica Pellegrini ed il suo stile di vita: l’allarme è stato lanciato pubblicamente dallo specialista.

Sono passati già diversi anni da quando Federica Pellegrini ha deciso di lasciare il mondo del nuoto agonistico. La campionessa italiana, considerata una delle atlete migliori di sempre in vasca del nostro paese, resta un’icona anche dopo il ritiro, un punto di riferimento per tante giovani che cercano di approcciarsi al nuoto.

La Pellegrini si è reinventata in questi anni in nuovi ruoli. In primis come personaggio pubblico e televisivo, partecipando a programmi TV molto seguiti come Pechino Express o Ballando con le Stelle. Ma ha continuato ad avere un legame con il nuoto aprendo una academy assieme al marito Matteo Giunta, dando possibilità alle giovani leve di crescere con un’insegnante molto speciale.

C’è però una questione per la quale Federica è stata ampiamente criticata e che riguarda anche la salute in generale. Ovvero la dieta seguita e sponsorizzata dalla stessa Pellegrini per mettersi in forma nel minor tempo possibile. L’ex campionessa dei 200 stile libero è stata ampiamente criticata dagli esperti del settore per alcuni suggerimenti non proprio idonei.

La Pellegrini ‘ammonita’ per la dieta lampo: “Niente di più sbagliato, è pericoloso”

Federica Pellegrini ha parlato di recente di un rimedio che lei utilizza per evitare la pesantezza e restare in forma più prontamente: “Un giorno di dieta liquida, con consumo esclusivo di centrifughe, succhi e minestre, per sentirmi più leggera”.

Niente di più sbagliato secondo la replica del dottor Giorgio Calabrese, dietologo che non ha esitato a bocciare la cosiddetta dieta liquida della Pellegrini: “Assumere liquidi su liquidi è pericoloso perché c’è un sovraccarico per il cuore. Inoltre, ognuno di noi è diverso, ha un metabolismo diverso che deve conoscere e non limitarsi a pensare al dimagrimento. Per non parlare del messaggio ‘no sugar no salt’, molto superficiale”.

Bocciata dunque la Pellegrini per questa sua idea di dieta rapida. Ma non è l’unica vip a commettere errori di questo genere. Il dott. Calabrese ha dovuto riprendere anche Cesare Cremonini, il noto cantautore che ha ammesso di recente di aver tolto zuccheri e alcol dalla propria alimentazione per tornare in forma in pochi giorni.

“È bene sapere – sottolinea il dietologo – che se una persona rinuncia al sale e agli zuccheri si sgonfia, ma non dimagrisce, e che perdere 5-7 kg è un traguardo raggiungibile solo con gradualità. Farlo seguendo diete drastiche, invece, è pericoloso perché quei chili persi si riprendono con tutti gli interessi. Ecco perché ad attori, cantanti, sportivi, e a personaggi dello spettacolo in generale, dico che ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro. Bisogna stare molto attenti quando si parla di salute”.