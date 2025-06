Cambia tutto in vista della partenza del Tour de France. A poche settimane dall’inizio della corsa arriva un forfait micidiale.

Il 5 luglio è una data che tutti gli appassionati di ciclismo ad alti livelli hanno segnato con il circoletto rosso sul proprio calendario. Infatti si tratta del giorno dell’avvio del Tour de France, edizione 2025, la corsa a tappe senza dubbio più attesa e prestigiosa della stagione sportiva.

La Grande Boucle, così come viene soprannominata dagli intenditori, prenderà il via dalla città di Lille per poi concludersi il 27 luglio, come da tradizione, sugli Champs-Elysées di Parigi. Sarà una gara ricca di colpi di scena, con tantissime tappe emozionanti e senza sosta. Insomma, un vero e proprio spettacolo per tutti quelli che amano le due ruote e che si appassionano nel seguire le scalate e le corse sprint dei ciclisti.

Il Tour de France sarà impreziosito anche dalla presenza dei migliori ciclisti in circolazione. Prenderanno parte alla corsa infatti sia il numero 1 al mondo Tadej Pogacar, che dovrà anche difendere il successo del 2024, sia il suo rivale più acerrimo, il danese Jonas Vingegaard, che in carriera ha già vinto due volte il Tour. Senza dimenticare altri grandi protagonisti, da Evenpoel a Carapaz, passando per Yates, Roglic e Van der Poel.

Il ciclista va ko: embolia polmonare, salterà il Tour de France 2025

Protagonisti del Tour de France saranno non solo i potenziali vincitori della maglia gialla, ma anche i velocisti ed i cacciatori di tappe, che faranno lavori più certosini e specifici per le proprie squadre di appartenenza. Tra gli sprinter non sarà presente però Michael Matthews, esperto ciclista australiano del Team Jayco AlUla.

Proprio la sua squadra ha annunciato, tramite comunicato ufficiale, il problema di salute occorso a Matthews, ovvero un’embolia polmonare che gli sarebbe occorsa durante i recenti allenamenti: “Come misura precauzionale è stato deciso di sospendere ogni tipo di attività fisica del corridore, fino a nuove decisioni. Matthews al momento è stabile e i nostri medici stanno ora cercando di ricostruire l’entità del problema e le sue cause. Di conseguenza, viene esclusa la sua partecipazione al prossimo Tour de France“.

Una brutta botta per Matthews, che in carriera ha già vinto 4 tappe della Grande Boucle e puntava senza dubbio ad ottenere la prima maglia gialla della corsa nella prima tappa di Lille. Il 34enne dovrà rinunciarvi, per non rischiare ulteriori problemi e danni alla propria salute.

Il Team Jayco AlUla dovrà consolarsi con la presenza di ciclisti esperti e ambiziosi come Ben O’Connor ed Eddie Dunbar, con Mauro Schmid come jolly per la caccia ai successi di tappa.