Notizia triste per tutti gli appassionati di calcio, in particolare per i tifosi italiani. Un fuoriclasse che ha fatto sognare in Serie A si ritira.

La carriera di un calciatore ad alti livelli può durare, dal momento del proprio debutto fino al ritiro definitivo, circa una quindicina di anni. Ma tanto dipende sia dalle motivazioni dell’atleta, sia dalle condizioni fisico-atletiche dello stesso, determinanti per poter continuare anche oltre i 30-35 anni di età.

Per i tifosi è sempre molto triste venire a sapere che un loro idolo assoluto, un punto di riferimento su cui si sono appoggiati per molto tempo, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L’ultima dolorosa decisione in questo senso riguarda un fuoriclasse con un lungo passato anche in Serie A, un attaccante che ha conquistato tutti a suon di gol e di colpi di classe.

A disperarsi saranno soprattutto i tifosi del Napoli, che hanno tifato e sostenuto questo grande talento per ben 9 stagioni consecutive. Stiamo parlando di Dries Mertens, attaccante belga che è considerato ancora oggi uno dei calciatori di maggior qualità tecnica ad aver indossato la maglia azzurra.

Mertens dice basta al calcio giocato: ecco quale sarà la sua ultima partita

Nelle scorse ore Mertens ha confermato una notizia che era già nell’aria da tempo, ovvero l’addio definitivo al calcio. Dopo l’ultima stagione disputata con il Galatasaray, l’attaccante classe ’87 ha deciso di fermarsi, dichiarando conclusa la sua splendida avventura internazionale.

Nato a Lovanio 38 anni fa, Mertens ha incominciato nel calcio che conta in patria con Aalst e AGOVV, prima di trasferirsi in Olanda dove si è fatto conoscere nell’Utrecht e nel PSV Eindhoven. Nel 2013 l’approdo al Napoli, dove rimarrà per nove stagioni divenendo una leggenda dei partenopei: ad oggi Dries è il miglior marcatore della storia del club campano con 148 gol totali.

Nelle ultime tre stagioni Mertens ha indossato la maglia del Galatasaray, senza dimenticare le 109 presenze e 21 reti con la maglia della Nazionale belga. Un attaccante dinamico, rapido ed estremamente tecnico, inizialmente esploso come ala sinistra e poi trasformatosi nel Napoli in centravanti puro.

Mertens ha deciso di indossare gli scarpini per l’ultima volta nella partita di addio di un altro ex Napoli amatissimo dal popolo azzurro, ovvero quella di Marek Hamsik, che si disputerà a Bratislava il prossimo 5 luglio: “Grande Marek, non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio e per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te, perché resti il capitano e l’uomo più forte con cui ho giocato”.