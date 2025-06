Tra meno di una settimana a Roma ci sarà lo stop alla circolazione di un servizio che verrà sospeso per 48 ore. Ecco quando.

Chi è abituato a muoversi nella Capitale sa quanto, soprattutto negli orari di punta, sia difficile perché il traffico è congestionato. In molti, poi, sia per una questione di comodità che di sostenibilità, optano per i mezzi pubblici. Ma che disagio quando viene indetto qualche stop alla circolazione.

Nei prossimi giorni, cioè fra meno di una settimana, un servizio verrà sospeso a Roma per ben 48 ore, provocando non pochi disagi. Per questo è meglio sapere come muoversi per non rimanere bloccati. Ecco cosa sapere.

Quando ci sarà lo stop alla circolazione di questo servizio a Roma

Roma è una città visitata tutto l’anno da tantissimi turisti ma, specialmente in estate, c’è un vero boom di persone. Così, anche gli spostamenti sono ancora più difficili. Tuttavia si può contare su una capillare presenza di mezzi di trasporto, come bus, metro, tram, per agevolare i propri spostamenti tra i siti di interesse della città eterna.

Se non fosse che tra meno di una settimana ci sarà lo stop alla circolazione di un servizio molto sfruttato di Roma. Così, sia i cittadini romani sia i turisti, dovrebbero sapere come spostarsi al meglio senza disagi. In particolare nelle giornate del 21 e del 22 giugno verrà chiusa la metro C per cantieri per l’intera giornata.

Proprio per evitare disagi, Roma Servizi per la Mobilità ha disposto un piano di bus sostitutivi lungo tutto il percorso. I viaggiatori potranno dunque usare le navette MC (San Giovanni–via Casilina–Pantano) e MC3 (San Giovanni–Parco di Centocelle). I bus seguiranno gli orari standard della metropolitana: l’ultima corsa dai capolinea partirà all’1:30 di notte il sabato e alle 23:30 la domenica.

Lo stop alla circolazione indetto a Roma per il 21 e 22 giugno si inquadra nelle attività di completamento della nuova tratta San Giovanni–Porta Metronia–Colosseo, compreso l’interscambio con la Metro B. I lavori serali continueranno anche nei giorni feriali, con l’interruzione del servizio a partire dalle 20:30 da Pantano e dalle 21 da San Giovanni, quando entreranno in funzione le navette MC Express e MC3.

Secondo il cronoprogramma, le nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo dovrebbero aprire tra settembre e ottobre 2025. Quindi questo stop alla circolazione di questo servizio è funzionale per garantire l’inaugurazione delle nuove stazioni il prossimo autunno.