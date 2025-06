Per passare dalla vasca alla doccia bisogna seguire attentamente i 6 consigli degli esperti: solo così avverrà tutto in modo perfetto e non ci saranno errori.

La vasca è uno degli elementi fondamentali che si trovano nel bagno e ha diverse funzione. La prima ovviamente riguarda la propria igiene personale, mentre la seconda, di certo non meno importante, permette di poteri rilassare per qualche minuto, tra musica di sottofondo, schiuma e candele profumate. La giusta atmosfera, da ricreare quando si sentirà il momento di ritrovarsi un po’ in pace con se stessi.

Si tratta di un elemento le cui origine sono antichissime, un tempo infatti, la vasca da bagno veniva considerato un oggetto di ‘lusso’ ed era presente soltanto all’interno delle case dei nobili e il più delle volte si trovava anche al centro della camera da letto. Con il passare del tempo ha cambiato collocazione, fino ad entrare nelle case di ognuno di noi.

Come passare da una vasca da bagno alla doccia senza commettere errori: 6 consigli da conoscere

Tuttavia, anche a causa di un stile di vita completamente diverse, la vasca da bagno non viene più apprezzata come una volta, anzi, spesso viene considerata scomoda e ingombrate, motivo per cui sempre più spesso si decide di sostituirla con la doccia, che sicuramente risulta essere salvaspazio, più pratica da usare e anche più veloce da pulire.

Se anche per voi è arrivato il momento di sostituire la vecchia vasca con una doccia moderna, è importante che prima di farlo siate a conoscenza di 6 consigli per fare tutto in modo corretto. Ecco cosa è importante sapere:

Stabilire la cifra da investire: come ogni cosa, il prezzo varia in base alle proprie necessità e più si cercherà qualcosa di ‘particolare’ e più questo, ovviamente, salirà; Calcolare la durata dei lavori: sostituire la vasca con la doccia richiede il giusto tempo, in genere ci vogliono tra i 2 ai 4 giorni lavorativi senza imprevisti, per questo tempo il bagno ovviamente non potrà essere utilizzato. Per evitare questo, meglio cercare una doccia che si adatti alle tubature già presenti; Occhio agli scarichi: se si trovano soluzione compatibili con il proprio impianto, non sarà necessario creare nuovi scarichi, riducendo così il tempo dei lavori; Cambiare piastrelle: alzare la vasca e mettere la doccia richiede ovviamente anche un intervento sulle piastre. Prima di iniziare quindi si dovrà avere già l’idea su cosa fare, se sostituirle completamente o lasciare quelle che ci sono mettendo delle piastrelle avanzate dalla prima posa; Scegliere la doccia di dimensioni adatte: prima di procedere all’acquisto è bene essere consapevoli delle misure. Una doccia troppo grande andrà a rendere il bagno angusto e stretto; Scegliere il giusto tipo di porta: tutte le docce sono dotate di ‘porta’ e anche la sua scelta sarà fondamentale e che si dovrà adattare a dimensioni e ad esigenze particolari.

Ecco che quindi, tenendo a mente questi consigli sostituire la vasca con la doccia non sarà complicato. Tuttavia, rivolgersi ad un professionista sarà sicuramente la scelta più giusta.