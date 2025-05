Spettacolo al Sestriere, Yates ribalta la classifica nella tappa decisiva e vince il Giro d’Italia

Simon Yates si prende il Giro d’Italia. Nell’ultima tappa di montagna (Verrès – Sestrière), stacca Carapaz e Del Toro e ribalta la classifica finale. Sarà lui ad indossare in trionfo la Maglia Rosa a Roma. Del Toro, dopo aver indossato la maglia rosa per settimane, la perde non riuscendo a resistere all’attacco decisivo del britannico. Per il messicano rimane un amaro secondo posto, davanti a Carapaz terzo. Decisiva la salita sul Colle delle Finestre, dove lo spunto decisivo di giornata è stato del ciclista della Visma. Dopo i numerosi attacchi di Carapaz, nel tentativo di staccare il leader della classifica Del Toro, a 13 km dalla cima Yates ha staccato tutti. Come sempre accade, tra i due litiganti il terzo gode: mentre Del Toro rispondeva all’ennesimo scatto tentato da Carapaz, Yates con una sola decisiva accelerazione ha lasciato indietro i primi due della classifica.

Da lì è partita la rimonta che ha portato Yates a recuperare il ritardo di un minuto e ventuno con cui si era presentato a inizio tappa.

Dopo aver scollinato lo stesso Yates ha trovato la collaborazione di Van Aert, suo compagno di squadra, andato in fuga nella prima parte della tappa. Grazie alla spinta del belga, con 20 km di strada non in salita, il britannico ha incrementato il vantaggio. Si corona la rivincita del britannico che sulla stessa salita nel 2018 aveva visto sfumare la vittoria al Giro D’Italia dopo aver dominato per tre settimane. In quella occasione Chris Froome aveva tolto la maglia a Yates, oggi è Yates a conquistare virtualmente la maglia proprio sul Colle delle Finestre.

Domani a Roma la passerella di uno dei Giri d’Italia più incerti e divertenti degli ultimi anni, con Simon Yates pronto a festeggiare ai Fori Imperiali.